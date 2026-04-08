Das Ankick-Update vor der 26. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 26. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

Tin Plavotic (Austria Wien)

Ousmane Diawara (SCR Altach)

Tom Ritzy Hülsmann (TSV Hartberg)

Lukas Spendlhofer (TSV Hartberg)

Verletzte/fragliche Spieler

FC Red Bull Salzburg

Takumu Kawamura (Knieverletzung)

John Mellberg (Knieverletzung)

Justin Omoregie (Schulterverletzung)

Damir Redzic (Oberschenkelverletzung)

Moussa Yeo (Knieprobleme)

SK Sturm Graz

Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)

Leon Grgic (Kreuzbandriss)

Belmin Beganovic (Bänderanriss Sprunggeleng)

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

Krystof Danek (muskuläre Probleme)

George Bello (muskuläre Probleme)

FK Austria Wien

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)

Noah Botic (Knöchelbruch)

Kelvin Boateng (Mittelhandbruch)

Konstantin Aleksa (Muskelfaserriss)

TSV Hartberg

Paul Komposch (Kreuzbandriss)

Dominic Vincze (Knieverletzung)

SK Rapid

Jean Marcelin (Oberschenkel)

Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)

Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)

Martin Ndzie (Knieverletzung)

Daniel Nunoo (Oberschenkelverletzung)

SCR Altach

Salif Tietietta (Kreuzbandriss)

Diego Madritsch (Schulterverletzung)

Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)

Paul Piffer (Bandscheibenvorfall)

SV Ried

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

Felix Wimmer (Meniskusverletzung)

WSG Tirol

Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)

Wolfsberger AC

Markus Pink (Bänderriss Knie)

Alessandro Schöpf (Oberschenkelprobleme)

Grazer AK

Zeteny Jano (Bänderriss)

Yannick Oberleitner (Knie-OP)

FC Blau-Weiß Linz

Anderson (Kreuzbandriss)

Isak Dahlqvist (fraglich)

Die 5er-Kette der 26. Runde