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Das Ankick-Update vor der 26. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 26. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

  • Tin Plavotic (Austria Wien)
  • Ousmane Diawara (SCR Altach)
  • Tom Ritzy Hülsmann (TSV Hartberg)
  • Lukas Spendlhofer (TSV Hartberg)

Verletzte/fragliche Spieler

FC Red Bull Salzburg

  • Takumu Kawamura (Knieverletzung)
  • John Mellberg (Knieverletzung)
  • Justin Omoregie (Schulterverletzung)
  • Damir Redzic (Oberschenkelverletzung)
  • Moussa Yeo (Knieprobleme)

SK Sturm Graz

  • Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)
  • Leon Grgic (Kreuzbandriss)
  • Belmin Beganovic (Bänderanriss Sprunggeleng)

LASK

  • Art Smakaj (Kreuzbandriss)
  • Krystof Danek (muskuläre Probleme)
  • George Bello (muskuläre Probleme)

FK Austria Wien

  • Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
  • Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)
  • Noah Botic (Knöchelbruch)
  • Kelvin Boateng (Mittelhandbruch)
  • Konstantin Aleksa (Muskelfaserriss)

TSV Hartberg

  • Paul Komposch (Kreuzbandriss)
  • Dominic Vincze (Knieverletzung)

SK Rapid

  • Jean Marcelin (Oberschenkel)
  • Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)
  • Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)
  • Martin Ndzie (Knieverletzung)
  • Daniel Nunoo (Oberschenkelverletzung)

SCR Altach

  • Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
  • Diego Madritsch (Schulterverletzung)
  • Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)
  • Paul Piffer (Bandscheibenvorfall)

SV Ried

  • Nermin Mesic (Kreuzbandriss)
  • Felix Wimmer (Meniskusverletzung)

WSG Tirol

  • Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)

Wolfsberger AC

  • Markus Pink (Bänderriss Knie)
  • Alessandro Schöpf (Oberschenkelprobleme)

Grazer AK

  • Zeteny Jano (Bänderriss)
  • Yannick Oberleitner (Knie-OP)

FC Blau-Weiß Linz

  • Anderson (Kreuzbandriss)
  • Isak Dahlqvist (fraglich)

Die 5er-Kette der 26. Runde

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