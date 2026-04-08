Das Ankick-Update vor der 26. Runde
Willkommen zum Ankick-Update vor der 26. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!
Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!
SPIELER-NEWS
Gesperrte Spieler
- Tin Plavotic (Austria Wien)
- Ousmane Diawara (SCR Altach)
- Tom Ritzy Hülsmann (TSV Hartberg)
- Lukas Spendlhofer (TSV Hartberg)
Verletzte/fragliche Spieler
- Takumu Kawamura (Knieverletzung)
- John Mellberg (Knieverletzung)
- Justin Omoregie (Schulterverletzung)
- Damir Redzic (Oberschenkelverletzung)
- Moussa Yeo (Knieprobleme)
- Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)
- Leon Grgic (Kreuzbandriss)
- Belmin Beganovic (Bänderanriss Sprunggeleng)
- Art Smakaj (Kreuzbandriss)
- Krystof Danek (muskuläre Probleme)
- George Bello (muskuläre Probleme)
- Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
- Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)
- Noah Botic (Knöchelbruch)
- Kelvin Boateng (Mittelhandbruch)
- Konstantin Aleksa (Muskelfaserriss)
- Paul Komposch (Kreuzbandriss)
- Dominic Vincze (Knieverletzung)
- Jean Marcelin (Oberschenkel)
- Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)
- Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)
- Martin Ndzie (Knieverletzung)
- Daniel Nunoo (Oberschenkelverletzung)
- Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
- Diego Madritsch (Schulterverletzung)
- Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)
- Paul Piffer (Bandscheibenvorfall)
- Nermin Mesic (Kreuzbandriss)
- Felix Wimmer (Meniskusverletzung)
- Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)
- Markus Pink (Bänderriss Knie)
- Alessandro Schöpf (Oberschenkelprobleme)
- Zeteny Jano (Bänderriss)
- Yannick Oberleitner (Knie-OP)
- Anderson (Kreuzbandriss)
- Isak Dahlqvist (fraglich)