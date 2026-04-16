Das Ankick-Update vor der 27. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 27. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

In der 27. Runde ist kein Spieler von einer Gelb- oder Rotsperre betroffen.

Verletzte/fragliche Spieler

FC Red Bull Salzburg

Takumu Kawamura (Knieverletzung)

John Mellberg (Knieverletzung)

Justin Omoregie (Schulterverletzung)

Damir Redzic (Oberschenkelverletzung)

SK Sturm Graz

Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)

Leon Grgic (Kreuzbandriss)

Belmin Beganovic (Bänderanriss Sprunggeleng)

Filip Rozga (Muskelverletzung)

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

Krystof Danek (muskuläre Probleme)

George Bello (muskuläre Probleme)

FK Austria Wien

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)

Noah Botic (Knöchelbruch)

Konstantin Aleksa (Muskelfaserriss)

Johannes Eggestein (fraglich)

TSV Hartberg

Paul Komposch (Kreuzbandriss)

Dominic Vincze (Knieverletzung)

SK Rapid

Jean Marcelin (Oberschenkel)

Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)

Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)

Martin Ndzie (Knieverletzung)

Daniel Nunoo (Oberschenkelverletzung)

SCR Altach

Salif Tietietta (Kreuzbandriss)

Diego Madritsch (Schulterverletzung)

Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)

Paul Piffer (Bandscheibenvorfall)

SV Ried

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

Felix Wimmer (Meniskusverletzung)

Peter Kiedl (fraglich)

Fabian Rossdorfer (fraglich)

WSG Tirol

Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)

Wolfsberger AC

Markus Pink (Bänderriss Knie)

Alessandro Schöpf (Oberschenkelprobleme)

Jessic Ngankam (Oberschenkelverletzung)

Grazer AK

Zeteny Jano (Bänderriss)

Yannick Oberleitner (Knie-OP)

Daniel Maderner (fraglich)

FC Blau-Weiß Linz

Anderson (Kreuzbandriss)

Thomas Goiginger (Adduktorenbeschwerden)

Die 5er-Kette der 27. Runde