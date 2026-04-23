Das Ankick-Update vor der 29. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 29. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

Samuel Adeniran (LASK)

Joao Tornich (LASK)

Jeyland Mitchell (Sturm Graz)

Ante Bajic (Ried)

Verletzte/fragliche Spieler

FC Red Bull Salzburg

Takumu Kawamura (Knieverletzung)

John Mellberg (Knieverletzung)

Justin Omoregie (Schulterverletzung)

Damir Redzic (Oberschenkelverletzung)

Oliver Lukic (Rückenverletzung)

SK Sturm Graz

Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)

Leon Grgic (Kreuzbandriss)

Belmin Beganovic (Bänderanriss Sprunggeleng)

Filip Rozga (Muskelverletzung)

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

Krystof Danek (muskuläre Probleme)

FK Austria Wien

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)

Noah Botic (Knöchelbruch)

Konstantin Aleksa (Muskelfaserriss)

Johannes Eggestein (Muskelfaserriss)

Abubakr Barry (Adduktorenbeschwerden)

TSV Hartberg

Paul Komposch (Kreuzbandriss)

Dominic Vincze (Knieverletzung)

SK Rapid

Jean Marcelin (Oberschenkel)

Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)

Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)

Martin Ndzie (Knieverletzung)

Daniel Nunoo (Oberschenkelverletzung)

Jannes Horn (krank)

SCR Altach

Salif Tietietta (Kreuzbandriss)

Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)

Paul Piffer (Bandscheibenvorfall)

Patrick Greil (Wadenverhärtung)

SV Ried

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

Felix Wimmer (Meniskusverletzung)

Fabian Rossdorfer (unbekannte Verletzung)

WSG Tirol

Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)

Wolfsberger AC

Alessandro Schöpf (Oberschenkelprobleme)

Jessic Ngankam (Oberschenkelverletzung)

Rene Renner (Schulterverletzung)

Grazer AK

Zeteny Jano (Bänderriss)

Yannick Oberleitner (Knie-OP)

Daniel Maderner (unbekannte Verletzung)

FC Blau-Weiß Linz