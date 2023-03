Das ATP 250 Turnier in Estoril mit Dominic Thiem ab Montag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Auftakt der europäischen Sandplatz-Saison für Dominic Thiem, Casper Ruud & Co.

Alle Spiele des österreichischen Tennis-Stars live & exklusiv bei Sky

Sky berichtet ab Montag täglich live aus Portugal



Wien, 31. März 2023 – Dominic Thiem & Co. schlagen zum Auftakt der europäischen Sandplatz-Saison beim ATP 250 Turnier in Estoril auf. Im portugiesischen Küstenort will der Österreicher endlich seinen zweiten Sieg des Jahres feiern und damit Schritt für Schritt zu alter Stärke zurückfinden. Ob Thiem bei den Millennium Estoril Open Selbstvertrauen tanken kann, ist ab Montag live & exklusiv bei Sky Sport Austria zu sehen.



Neben Dominic Thiem schlagen in Estoril die Top-Spieler Casper Ruud, Pablo Carreno Busta, Sebastian Korda, Diego Schwartzman & Stan Wawrinka auf. Ab Montag berichtet Sky täglich bis zum Finale am Sonntag, den 9.4., live & exklusiv aus Portugal.



Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Sky berichtet live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky 2023 auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live & exklusiv.



Das ATP 250 Turnier in Estoril live bei Sky Sport Austria:



Montag, 3.4., ab 13:00 Uhr auf Sky Sport Austria 3

Dienstag, 4.4., ab 13:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Mittwoch, 5.4., ab 13:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Donnerstag, 6.4., ab 13:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Freitag, 7.4., ab 13:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Samstag, 8.4., ab 16:00 Uhr auf Sky Sport Austria 4

Artikelbild: Imago