Das ATP Masters in Miami mit Carlos Alcaraz heute live und exklusiv bei Sky

Nach dem ersten Masters des Jahres in Indian Wells geht es für die Tennis-Elite direkt mit dem nächsten 1000er-Turnier weiter.

Während Dominic Thiem bereits in Runde eins scheiterte, schlagen in Miami auch die Top-Stars rund um Vorjahres-Champion Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime & Co. auf. Sky berichtet täglich bis zum Finale am Sonntag, den 2.4., live & exklusiv aus Florida.

Das ATP-Masters-1000-Event in Miami live auf Sky – mit dem Sky-X-Traumpass die Spiele live streamen!

Programm Freitag, 24.3:

Ab 16:00 Uhr: J.J. Wolf – Andrey Rublev

Im Anschluss: Taylor Fritz – Emilio Nava

Im Anschluss: Carlos Alcaraz – Facundo Bagnis

Nicht vor 00:00 Uhr: Casper Ruud – Ilya Ivashka

Nicht vor 01:30 Uhr: Taro Daniel – Alexander Zverev

Das ATP Masters 1000 in Miami live bei Sky:

Freitag, 24.3., ab 16:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Samstag, 25.3., ab 16:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Sonntag, 26.3., ab 17:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Montag, 27.3.. ab 17:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Dienstag, 28.3., ab 17:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Mittwoch, 29.3., ab 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Donnerstag, 30.3., ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Freitag, 31.3., ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Samstag, 1.4., ab 21:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Sonntag, 2.4., das Finale ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 3

Bild: Imago