Das ATP Masters in Rom mit Dominic Thiem, Novak Djokovic, Rafael Nadal und Co. ab Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Sky Seher:innen dürfen sich auf das nächste Highlight bei der Rückkehr von Dominic Thiem freuen. Beim ATP Masters in Rom startet Österreichs Tennis-Ass den erneuten Versuch sein erstes Match nach seiner langen verletzungsbedingten Pause zu gewinnen. Nach der Erstrunden-Niederlage beim 1000er Turnier in Madrid gegen den zweifachen Wimbledon-Champion Andy Murray rutschte der Niederösterreicher aus den Top 100 der Weltrangliste. Kann Dominic Thiem beim Turnier in der italienischen Hauptstadt ein Erfolgserlebnis feiern? Sky berichtet ab Sonntag täglich live & exklusiv vom ATP 1000 Turnier in Rom.

In dem hochkarätig besetzten Masters schlagen neben Dominic Thiem die Superstars Novak Djokovic, Rafael Nadal, Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas auf.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

Das ATP 1000 Turnier in Rom live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 8.5., ab 11:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

Montag, 9.5., ab 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Dienstag, 10.5., ab 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Mittwoch, 11.5., ab 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Donnerstag, 12.5., ab 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Freitag, 13.5., ab 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Freitag, 13.5., ab 20:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Samstag, 14.5., das erste Halbfinale ab 14:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 1

Samstag, 14.5., das zweite Halbfinale ab 19:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Sonntag, 15.5., das Finale ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 2

Bild: GEPA