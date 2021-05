Das Auftaktmatch von Dominic Thiem beim Masters von Rom heute ab 10:00 Uhr live & exklusiv bei Sky

Das Match Dominic Thiem gegen Marton Fucsovics morgen ab 10 : 00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – mit Sky-X die Partie live streamen!

Nach gelungenem Tour-Comeback in Madrid, das erst im Halbfinale gegen den späteren Sieger Alexander Zverev endete, greift Dominic Thiem morgen im Masters von Rom an. In seinem Auftaktmatch trifft der Lichtenwörther auf Marton Fucsovics. Der Ungar setzte sich in seinem ersten Spiel souverän in zwei Sätzen gegen den Lucky Loser Yoshihito Nishioka durch. Kann Thiem seine aufsteigende Form in Rom bestätigen? Die Antwort gibt es morgen ab 10:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Beitragsbild: GEPA