Das Auftaktmatch von Dominic Thiem in Estoril am Dienstag live & exklusiv bei Sky

Das Auftaktmatch von Dominic Thiem gegen den Franzosen Benjamin Bonzi morgen im dritten Spiel nach 13:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6

Das Match mit dem SkyX Traumpass live streamen

Sky Sport Austria zeigt alle Spiele von Dominic Thiem beim ATP Turnier in Estoril live

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem macht seinen nächsten Schritt auf dem Weg zurück! Beim ATP 250er Sandplatz-Turnier in Estoril will der Niederösterreicher weiter Matchpraxis sammeln und trifft morgen im Auftaktspiel auf den Weltranglisten 58. aus Frankreich Benjamin Bonzi. Der erste Auftritt von Dominic Thiem beim Turnier in Portugal ist im dritten Spiel nach 13:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6 zu sehen.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

Bild: GEPA