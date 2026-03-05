Das Auftaktmatch von Lilli Tagger in Indian Wells heute live & exklusiv bei Sky

Lilli Taggers Auftaktmatch gegen Varvara Gracheva im dritten Spiel nach 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 1

Österreichs Toptalent im Tennis schlägt dank einer Wild Card bei den BNP Paribas Open in Indian Wells auf. In ihrem Auftaktmatch trifft die Osttirolerin auf die Nummer 58 der Weltrangliste, Varvara Gracheva. Zeigt Tagger auch bei ihrer ersten Teilnahme an einem WTA-1000-Turnier auf? Die Antwort gibt es heute im dritten Match nach 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 1.

