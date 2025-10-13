Das Auftaktmatch von Sebastian Ofner beim ATP 250 Turnier in Stockholm heute live & exklusiv bei Sky

Ofner trifft heute im vierten Spiel nach 13:00 Uhr auf Leo Borg – live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Nach dem Aus in China bestreitet Sebastian Ofner heute am Abend sein erstes Match beim ATP 250 Turnier in Stockholm. In Schweden trifft der Steirer im vierten Match nach 13:00 Uhr auf Leo Borg, der über eine Wildcard am Turnier teilnimmt. Fans können die Begegnung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgen.

Foto: GEPA