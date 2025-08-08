Das Auftaktmatch von Sebastian Ofner in Cincinnati live & exklusiv bei Sky

Ofner trifft im fünften Spiel nach 17:00 Uhr auf Valentin Royer– live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Nach seinem Auftritt in Kanada möchte Sebastian Ofner beim ATP Masters 1000 Turnier in Cincinnati wieder durchstarten. In den USA trifft der Steirer heute im fünften Match nach 17:00 Uhr auf Valentin Royer, die Nummer 111 der Welt. Fans können die Begegnung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgen.

