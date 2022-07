Das Auftaktspiel von Dominic Thiem in Bastad gegen heute live & exklusiv bei Sky

Das Erstrundenmatch von Dominic Thiem gegen Emil Ruusuvuori morgen im zweiten Spiel nach 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

In Schweden sind neben dem Österreicher die Topspieler Casper Ruud, Andrey Rublev und Diego Schwartzman am Start

Sky Sport Austria berichtet täglich live & exklusiv vom ATP 250 Sandplatz-Turnier

In der ersten Runde der Nordea Open in Bastad trifft Dominic Thiem auf den Finnen Emil Ruusuvuori. Zuletzt konnte der Niederösterreicher beim Challenger Turnier in Salzburg seinen ersten Sieg nach über 400 Tagen feiern. Beim ATP 250 Turnier in Schweden will der ehemalige US Open Sieger auch auf dem obersten Tour-Level auf die Siegerstraße zurückkehren. Kann Dominic Thiem das Auftaktspiel gegen die Nummer 43 der Welt gewinnen? Die Antwort gibt es morgen in der zweiten Partie nach 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.