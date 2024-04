Das Auftaktspiel von Sebastian Ofner beim ATP 250 in Marrakesch heute live & exklusiv bei Sky

Sebastian Ofner gegen Aleksandar Vukic heute im vierten Spiel nach 13:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die ATP- und WTA-Turniere werden bis 2028 von Sky in Österreich übertragen

Die besten Turniere mit dem Sky X-Traumpass live streamen!

Nach den Masters in Indian Wells und Miami auf Hartplatz geht es für Sebastian Ofner zurück auf Sand. Nach einem Freilos wartet in der zweiten Runde des ATP 250 Grand Prix Hassan II in Marrakesch Aleksandar Vukic auf Österreichs Nummer eins. Für den Steirer ist das Turnier zugleich die Generalprobe für das in der kommenden Woche startende Masters in Monte Carlo. Wie sich Sebastian Ofner bei seiner Rückkehr auf Sand schlägt, ist heute im vierten Spiel nach 13:00 Uhr auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Die ATP- und WTA Turniere live bei Sky Sport

Bis 2028 wird Sky Sport das neue Zuhause fürs Frauen- und Herrentennis und im Rahmen eines Fünfjahresvertrages das ganze Jahr über beste Live-Action direkt zu den Fans bringen. Mit jetzt über 80 Turnieren in 48 Wochen zeigt kein Sender mehr Tennis auf Weltklasseniveau.