Das Champions League Finale HEUTE LIVE bei Sky Sport Austria

Das große Finale der UEFA Champions League zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid am Samstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – Streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass

Das Endspiel der Königsklasse mit den Sky Experten Didi Hamann & Peter Stöger und Sky Analyse-Experte Marko Stankovic

Moderiert wird der Fußball-Abend von Constanze Weiss, Kommentator David Eder meldet sich live aus London

Am kommenden Samstag ist es so weit: Marcel Sabitzer trifft mit Borussia Dortmund im großen Finale der UEFA Champions League auf Real Madrid. Sky Sport Austria überträgt ab 20:00 live auf Sky Sport Austria 1 aus dem Wembley Stadion in London.

Für die Dortmunder mit ÖFB-Legionär Sabitzer ist es die Rückkehr in jenes Stadion, in dem man zuletzt 2013 im Champions League Finale stand und nur knapp den Bayern unterlag. Für die Borussen könnte sich damit nach elf Jahren der Kreis schließen. Die letzte Hürde auf dem Weg zum großen Triumph heißt Real Madrid. Die Madrilenen sicherten sich bereits die spanische Meisterschaft und gehen in dieser Champions League Saison ungeschlagen ins Finale. Für beide Teams wird es auch der Abschied zweier Vereinsikonen sein, wenn Marco Reus nach zwölf Jahren sein letztes Spiel für den BVB bestreitet und Toni Kroos bei den Spaniern seine Vereinskarriere beenden wird.

Ob Marcel Sabitzer den größten Erfolg seiner Karriere feiert, ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Moderatorin Constanze Weiss begrüßt gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann & Peter Stöger die Zuschauer:innen zum spannenden Fußball-Abend. David Eder wird live vor Ort in London das Finale kommentieren. Zudem ist Marko Stankovic als Analyse-Experte im Einsatz.

(Bild: Imago)