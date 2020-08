Das Champions-League-Viertelfinale LIVE streamen

Am Mittwoch startet das Finalturnier der diesjährigen UEFA Champions League Saison und es erwarten bei den „Alles oder Nichts“-Spielen in Lissabon David Alaba mit dem FC Bayern und Marcel Sabitzer und Konrad Laimer mit RB Leipzig im Viertelfinale zwei spanische Nächte. RB Leipzig trifft am Donnerstag auf Atletico Madrid und Bayern München trifft am Freitag auf den FC Barcelona. Sky zeigt drei Topspiele live und in voller Länge, darunter das Spiel der Bayern exklusiv. Zudem zeigt Sky das Topspiel zwischen Manchester City und Olympique Lyon.

RB Leipzig vs. Atletico Madrid am Donnerstag live bei Sky

Am Donnerstag führt Moderator Michael Leopold ab 19:30 Uhr durch den UEFA Champions League Abend rund um die Partie RB Leipzig gegen Atletico Madrid. Zu Gast sein wird unter anderem Sky Experte Didi Hamann. Das Team von Julian Nagelsmann hatte sich vor der Corona-Pause überraschend deutlich gegen Tottenham Hotspur durchgesetzt und trifft jetzt auf das Team von Diego Simeone. Die Madrilenen konnten im Achtelfinale sensationell und nach großem Fight den Titelverteidiger FC Liverpool besiegen und gehen als leichter Favorit in das Knockout-Spiel.

Wann? Am Donnerstag, den 13.8., um 21:00 Uhr erfolgt der Anpfiff. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19:30 Uhr.

Wo? Live auf Sky Sport Austria 1 HD und Sky Sport UHD!

FC Barcelona vs. FC Bayern München am Freitag live & exklusiv bei Sky

Am Freitagabend begrüßt Moderator Sebastian Hellmann um 19:30 Uhr den Sky Experten Lothar Matthäus im Studio, wenn es für den FC Bayern um den Einzug ins Champions League Halbfinale gegen den FC Barcelona geht. Die Münchner präsentierten sich in diesem Jahr unter Hansi Flick in überragender Verfassung und gelten als Topfavorit auf den diesjährigen UEFA Champions League Titel. Diese Ambitionen unterstrichen die Bayern im Achtelfinale durch klare Erfolge gegen den FC Chelsea. Der Gegner Barcelona strauchelte zuletzt in der spanischen Liga und musste den Meistertitel Real Madrid überlassen. Am Samstag konnten sich die Katalanen zumindest für das UEFA Champions League Viertelfinale qualifizieren und die Chance auf einen Titel in dieser Saison erhalten.

Wann? Am Freitag, den 14.8., um 21:00 Uhr erfolgt der Anpfiff. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19:30 Uhr.

Wo? Live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD und Sky Sport UHD!

Manchester City vs. Olympique Lyon am Samstag live bei Sky

Am Samstag wird das letzte Ticket für das Halbfinale in Lissabon vergeben. Kann Olympique Lyon nach dem Erfolg gegen Juve erneut überraschen oder wird das Team von Trainer Pep Guardiola seiner Favoritenrolle gerecht?

Wann? Am Samstag, den 15.8., um 21:00 Uhr erfolgt der Anpfiff. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19:30 Uhr.

Wo? Live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD und Sky Sport UHD!