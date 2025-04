Das CL-Halbfinale sowie das Finale aus München live bei Sky

Das Hinspiel im Halbfinale zwischen Arsenal und Paris Saint-Germain am Dienstag ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die Sky Experten Didi Hamann & Julian Baumgartlinger sind am kommenden Dienstag im Einsatz

Analyse-Experte Marko Stankovic versorgt die Fans mit fundierten Einblicken

In der Woche darauf das Rückspiel zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das Finale der UEFA Champions League in München am 31. Mai gibt es für Fans ebenfalls live bei Sky

Die UEFA Champions League geht in die entscheidende Phase: Nur noch zwei Spiele trennen die Teams vom Finale. Sky zeigt am Dienstag das Hinspiel zwischen Arsenal und dem französischen Meister Paris Saint-Germain. Eine Woche darauf dürfen sich die Zuseher:innen auf Sky auf das Entscheidungsspiel zwischen Marko Arnautovics Inter Mailand und dem Starensemble des FC Barcelona freuen. Beide Partien sind live & exklusiv bei Sky Sport Austria zu sehen. Das Finale der Königsklasse findet am Samstag, dem 31. Mai, statt und wird live auf Sky Sport Austria übertragen.

Das Halbfinal-Duell im Hinspiel zwischen Arsenal und Paris Saint-Germain am Dienstag live & exklusiv bei Sky

Am kommenden Dienstag treffen im Hinspiel des Halbfinales der UEFA Champions League der FC Arsenal und Paris Saint-Germain aufeinander. Arsenal geht nach dem Viertelfinal-Triumph gegen Titelverteidiger Real Madrid selbstbewusst in die Partie. Die Mannschaft von Luis Enrique musste nach einem souveränen 3:1-Erfolg im Hinspiel gegen Aston Villa im Rückspiel kurz zittern, konnte sich aber trotz einer 2:3-Niederlage für das Halbfinale qualifizieren. Für beide Teams wäre es der erste Triumph in der UEFA Champions League, jedoch führt der Weg nur für eine der beiden Mannschaften ins Finale. Wer kann sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erarbeiten? Fans können diese Partie ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann & Julian Baumgartlinger aus dem Studio. Analyse-Experte Marko Stankovic versorgt die Fans mit fundierten Einblicken in die Spielzüge der beiden Spitzenteams.

Eine Woche später empfängt Inter Mailand den FC Barcelona zum Rückspiel. Beide Teams spielen eine starke Saison in der UEFA Champions League, jedoch kann auch hier nur eine Mannschaft das Ticket für das Finale lösen. Das Entscheidungsspiel wird am Dienstag, dem 6. Mai, ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Das Finale der UEFA Champions League am 31. Mai live bei Sky

Auch das große Finale der UEFA Champions League können Fans live auf Sky verfolgen. Am Samstag, dem 31. Mai, treffen die beiden besten Teams Europas in München aufeinander. Das Endspiel läuft ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1.

Die Sky Live-Spiele im Halbfinale und Finale der UEFA Champions League:

Dienstag, 29.4.:

20:00 Uhr: FC Arsenal – Paris Saint-Germain live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Didi Hamann & Julian Baumgartlinger

Analyse-Experte: Marko Stankovic

Dienstag, 6.5.:

20:00 Uhr: Inter Mailand – FC Barcelona live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Samstag, 31.5.:

20:00 Uhr: Das Finale der UEFA Champions League live auf Sky Sport Austria 1

Bild: Imago