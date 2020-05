Das Comeback des Jahres: Die Tipico Bundesliga ist ab dem 2. Juni zurück bei Sky

via

via Sky Sport Austria

Wien, 13. Mai 2020 – Endlich, der Bundesliga Fußball in Österreich ist zurück. Nachdem die Zustimmung für das durchdachte ÖFBL Konzept seitens der Politik erteilt wurde, rollt ab Dienstag, 2. Juni in der Tipico Bundesliga wieder der Ball.

Video enthält Produktplatzierungen

Gemeinsam mit allen Fußballfans und Abonnenten in Österreich freut sich Sky, dass die Saison fortgesetzt wird. Sky Österreich beteiligt sich dabei an den Kosten der Corona-Tests, die die Sicherheit aller Spieler und der am Spielbetrieb beteiligten Personen gewährleisten.

Sky Kunden können ab Dienstag den 2. Juni – im „englische Wochen“- Modus – alle 63 Spiele der Tipico Bundesliga einzeln oder auch in der Original Sky Konferenz live genießen. Die Sky Sport Austria Fußball-Redaktion hat sich einiges einfallen lassen, damit die Fans, trotz der besonderen Situation, auch zuhause am Bildschirm Fußball-Flair verspüren. Die Neuerungen beinhalten besondere Formen der Regie und Spielfeld-Produktion.

Gleich am Comeback-Spieltag kommt es zum Super-Hit zwischen Serienmeister Salzburg und Rekordmeister Rapid. Tabellenführer LASK empfängt bei der ersten Station seiner Mission „erster Meistertitel seit 1965“, den TSV Hartberg. Der 24/7 Sport-Nachrichtensender Sky Sport News HD wird ebenso wie skysportaustria.at umfangreich über alle News zum Tipico Bundesliga Comeback berichten.

Somit sind in der derzeitig schwierigen Covid-19-Situation, nach den erfolgreichen Vertragsverhandlungen mit der österreichischen Basketball- und Eishockey-Liga für die kommende Saison, nun auch mit der Fußball-Bundesliga die entscheidenden Weichen für eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft gestellt.

Neal O’Rourke, Geschäftsführer Sky Österreich: „Das Comeback des Jahres! Nachdem wir bereits mit der Österreichischen Basketball und Eishockey Bundesliga einen gemeinsamen Weg in die Zukunft gefunden haben, freuen wir uns sehr, jetzt auch mit der Tipico Bundesliga einen wichtigen Schritt nach vorne zu gehen. Sky ist und bleibt Partner des Sports in Österreich.“

Uwe König, Vice President Editorial Sports: „Wir freuen uns sehr darauf, den Fußball-Fans schon sehr bald das Comeback der Tipico Bundesliga bei Sky präsentieren zu dürfen. An vier Tagen pro Woche Top-Fußball, das verspricht beste Unterhaltung. Unsere Sky Redaktions- und Produktionsteams werden alles geben, um den Zuschauern in Österreich die bestmögliche Sport-Unterhaltung in ihre Wohnzimmer zu liefern.“

Anlässlich der Rückkehr der Tipico sowie der Deutschen Bundesliga bietet Sky allen Fußball-Fans attraktive Angebote:

Bereits ab 19,99 Euro können Fussball-Fans die Rückkehr von König Fussball feiern.