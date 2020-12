Das Cup-Halbfinale zwischen St. Pölten und den Oberwart Gunners morgen live & exklusiv bei Sky

Das Spiel ums Cup-Finale am morgigen Mittwoch ab 18:55 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Beide Halbfinalspiele sowie das Finale des Basketball Austria Cups live bei Sky

Nur noch ein Spiel bis zum Finale! Sky Seher dürfen sich morgen auf ein besonderes Match freuen: Im Cup-Halbfinale trifft der SKN St. Pölten auf die Oberwart Gunners.

Nach dem souveränen Auswärtserfolg im Viertelfinale über den Zweitligisten Fürstenfeld Panthers geht es für St. Pölten morgen um das Endspiel. Im Cup-Halbfinale treffen die Niederösterreicher auf die Oberwart Gunners. Das Team von Horst Leitner setzte sich im Viertelfinale gegen die Blackbirds Güssing/Jennersdorf mit 82:67 durch und hat nach 2017 wieder die Chance in ein Cup-Finale einzuziehen. 2016 gelang den Burgenländern der letzte Cup-Triumph. In St. Pölten müssen die Fans noch wesentlich länger auf den großen Wurf warten. Noch als UKJ SÜBA St. Pölten holte man den Titel zuletzt 1998 in die niederösterreichische Landeshauptstadt. Wer in dem Entscheidungsspiel als Sieger vom Platz geht und das Ticket für das große Finale löst, ist morgen ab 18:55 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Der Basketball Austria Cup live bei Sky:

Mittwoch, 16. Dezember 2020

18:55 Uhr



SKN St. Pölten – Unger Steel Oberwart Gunners, live auf Sky Sport Austria 1

Kommentator: Otto Rosenauer

