Das Debüt von Jesse Marsch und Fränky Schiemer beim Gastspiel von Leeds bei Leicester am morgigen Samstag sowie das Manchester Derby am Sonntag – Die Premier League live und exklusiv bei Sky

Am Samstag feiert ein in Österreich bestens bekanntes Trainer-Duo in der Premier League sein Debüt. Jesse Marsch und sein Co-Trainer Fränky Schiemer, die bereits in Salzburg erfolgreich zusammengearbeitet haben, treffen in ihrem ersten Härtetest auf der Insel in einem Auswärtsspiel auf Leicester. Das Match ist ab 13:20 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

Leicester City gegen Leeds United am Samstag ab 13:20 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das „Match of the Week” aus dem Etihad Stadium am Sonntag ab 17:00 Uhr mit Sky Experte Mladen Petric und Florian Schmidt-Sommerfeld auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

Sky Reporter Dirk große Schlarmann berichtet live vor Ort aus Manchester

Sky zeigt am Samstag, Sonntag und Montag alle zehn Spiele des 28. Spieltags der Premier League in voller Länge, acht davon live

Am Sonntag steht im Etihad Stadium das Manchester Derby zwischen ManCity und ManUnited an, das zugleich das Duell zwischen den beiden Trainern und absoluten Taktikexperten Pep Guardiola und Ralf Rangnick ist. Meister und Tabellenführer Manchester City geht als klarer Favorit in die Partie. Zwar konnte Manchester United unter Rangnick bis auf einen Champions League Platz vorstoßen, beim abstiegsbedrohten FC Watford kamen die Red Devils jedoch nicht über ein 0:0 hinaus. Was sich wohl Guardiola und Rangnick für das Derby haben einfallen lassen?

Ab 17.00 Uhr kommentieren Sky Experte Rene Adler und Florian Schmidt-Sommerfeld am Sonntag das „Match of the Week“ auf Sky Sport 1. Sky Q Kunden können das Manchester Derby zusätzlich in UHD genießen. Darüber hinaus schildert Sky Reporter Dirk große Schlarmann seine Eindrücke live vor Ort aus dem Etihad Stadium. Zuvor überträgt Sky die Partie zwischen dem FC Watford und dem FC Arsenal ab 14:50 Uhr live. Bereits am Samstag empfangen Jürgen Klopp und der FC Liverpool West Ham United ab 18:20 Uhr auf Sky Sport 1.

Sky zeigt am Samstag, Sonntag und Montag alle zehn Spiele des 28. Spieltags der Premier League in voller Länge, acht davon live, unter anderem Tottenham Hotspur gegen FC Everton am Montagabend (ab 20:50 Uhr auf Sky Sport Austria 2).

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten.

Der 28. Spieltag der Premier League bei Sky:

Samstag:

13:20 Uhr: Leicester City – Leeds United live auf Sky Sport Austria 1

15:50 Uhr: FC Burnley – FC Chelsea United live auf Sky Sport 1

15:50 Uhr: Aston Villa – FC Southampton live auf Sky Sport 2

15:50 Uhr: Newcastle United – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 9

18:20 Uhr: FC Liverpool – West Ham United live auf Sky Sport 1

20:30 Uhr: Highlights Samstag

22:15 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Crystal Palace zeitversetzt auf Sky Sport 2

0:45 Uhr: Norwich City – FC Brentford zeitversetzt auf Sky Sport 2

Sonntag:

14:50 Uhr: FC Watford – FC Arsenal live auf Sky Sport 1

17:20 Uhr: „Match of the Week“: Manchester City – Manchester United live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: “What a strike!” – die Highlight-Show live auf Sky Sport 1

Montag:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” auf Sky Sport News

20:50 Uhr: Tottenham Hotspur – FC Everton live auf Sky Sport Austria 2