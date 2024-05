Bayer Leverkusen hat mit einem spektakulären Remis gegen die AS Roma das Finale der Europa League erreicht (Spielbericht + VIDEO-Highlights) und trifft in Dublin auf Atalanta Bergamo. Die Pressestimmen zum Erfolg des Teams von Trainer Xabi Alonso.



Italien

Gazzetta dello Sport: „AS Rom schafft fast das Wunder, muss jedoch wegen eines Eigentors Mancinis kapitulieren. Dieses Ergebnis schmerzt, weil AS Rom wirklich nur einen Zentimeter vor dem Sprung ins Finale war. Xabi Alonso rettet den Abend mit Charakter und Glück auf seiner Seite“.

Corriere dello Sport: „AS Rom, das ist Pech! Tränen und Stolz für die Römer. In Leverkusen schaffen die Giallorossi eine großartige Leistung, die jedoch von Mancinis Eigentor versenkt wird“.

Tuttosport: „Die Römer müssen jetzt den Schmerz für ein unvollkommenes Meisterwerk verkraften. Eins steht fest: Bayer Leverkusen ist nicht unbesiegbar“.

Corriere della Sera: „AS Rom flößt den deutschen Meister Angst ein, muss jedoch dann kapitulieren. Lob für den Mut der Giallorossi“.

La Repubblica: „Vom Traum zur schmerzhaften Enttäuschung. Doch der Tag ist für die AS Rom nicht der Richtige. Bayer Leverkusen schafft verdient den Einzug ins Finale“.

La Stampa: „Die Römer machen Bayer Leverkusen Angst, doch das genügt nicht, um den deutschen Meister zu besiegen. Svilars Wunder genügen nicht für den Einzug ins Finale. Bayer bleibt unbesiegt.“

Spanien

Marca: „Xabi ist europäischer Finalist. Sie retten die Unbesiegbarkeit in der 97. Minute. Leverkusen ist das deutsche Real Madrid! Bayer ist nur noch zwei Spiele von einem historischen Triple entfernt. Leverkusen spielt zwei Endspiele innerhalb von wenigen Tagen, die zu einer historischen Heldentat werden können.“

AS: „Xabi ist unsterblich. Leverkusen dreht durch mit dem Ausgleichstor von Stanisic in der 97. Minute. Es gibt keine Worte mehr für das, was dieser Teufelskerl und seine Leverkusener geleistet haben. Bayer hat einen Lauf, den man so im europäischen Fußball nicht kannte. Ein Tor in der letzten Minute gehört mittlerweile zum Tagesgeschäft in Leverkusen. Sie sind die Unbesiegbaren.“

Sport: „Leverkusen rettet die Unbesiegbarkeit und springt ins Europa League Finale mit einer finalen Extase. Die historische Serie geht durch das Tor von Stanisic weiter. Das Ende war episch! Xabi Alonsos Mannschaft schenkt der BayArena wieder mal eine historische Nacht. Sie wissen nicht, was Verlieren ist.“

El Mundo Deportivo: „Leverkusen abonniert den Wahnsinn und vergrößert seinen Legendenstatus. Xabi Alonsos Jungs buchen das Finalticket für Dublin. Sie hören einfach nicht auf Geschichte zu schreiben. Leverkusen steht vor den Toren des Triples. Was diese Mannschaft auf die Beine stellt, ist der absolute Wahnsinn.“

Relevo: „Bayer macht’s schon wieder und ist im Finale! Sie werden nicht müde, weiterhin Geschichte zu schreiben. Die AS Rom hat sich teuer verkauft. Es sah mehr nach einem Spiel der Champions League aus. Svilar war lange Zeit eine Mauer für Leverkusen. Es erwartet uns ein großes Finale in Dublin.“

