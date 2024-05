Das DFB-Pokalfinale 1. FC Kaiserslautern gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstag ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Mix und Sky Sport UHD – mit Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff Fuss

Umweltbewusstes DFB-Pokalfinale: Sky Produktion erfolgt in Zusammenarbeit mit DFB klimaschonend und ist mit Green Motion Label zertifiziert

Das Hinspiel der Relegation zwischen VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf morgen, das Rückspiel am Montag jeweils ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD – Oliver Seidler kommentiert

Am Freitag das Hinspiel zwischen Jahn Regensburg und Wehen Wiesbaden, das Rückspiel am Dienstag jeweils ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga

Wien, 22. Mai 2024 – Paukenschlag in Bochum! Der VfL verzichtet in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf auf seinen Stammtorhüter Manuel Riemann. Grund seien „unüberbrückbare unterschiedliche Auffassungen zu inhaltlichen Themen“, wie der Verein mitteilte. Stattdessen wird voraussichtlich Andreas Luthe im Kasten stehen. Der 37-jährige Routinier verfügt bereits über Erfahrung in Entscheidungsspielen, da er in der Saison 2010/2011 – ebenfalls mit dem VfL Bochum – die Relegation bestritt, letztlich jedoch Borussia Mönchengladbach unterlag.

Ab 20:00 Uhr begrüßt morgen Britta Hofmann die Zuschauer:innen im Vonovia Ruhrstadion zum Hinspiel der Relegation, das Oliver Seidler kommentiert und Sky Q Kund:innen zusätzlich in UHD genießen können. Dies gilt auch für das am Montag angesetzte Rückspiel.

Jahn Regensburg und Wehen Wiesbaden am Freitag

Am Freitag steht dann das Hinspiel zwischen Jahn Regensburg und Wehen Wiesbaden an. Während der Jahn nach einem Jahr 3. Liga zurück in Liga zwei will, hofft Wiesbaden auf einen Verbleib im Unterhaus. In der vergangenen Saison gelang den Hessen der Aufstieg, nachdem man sich in der Relegation gegen Arminia Bielefeld durchgesetzt hatte. Nele Schenker stimmt ab 20:00 Uhr auf die Partie ein, die Marcus Lindemann kommentiert. Das Rückspiel findet am Dienstag statt.

Das DFB-Pokalfinale Leverkusen gegen Kaiserslautern

Das DFB-Pokalfinale der Herren steht tags darauf am Samstag an. Zweitligist 1. FC Kaiserslautern trifft auf den neuen Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen. Die Elf von Xabi Alonso hat weiterhin das große Ziel, kein Pflichtspiel in dieser Saison zu verlieren, muss jedoch heute noch im Europa League Finale gegen Atalanta Bergamo ran. Somit geht der Außenseiter aus Kaiserslautern etwas frischer in die Partie.

Gemeinsam mit Sky Experte Lothar Matthäus begrüßt Sebastian Hellmann ab 19:00 Uhr die Zuschauer:innen aus dem Berliner Olympiastadion. Wolff Fuss kommentiert das Finale, das zusätzlich in UHD angeboten wird und dessen Produktion in Zusammenarbeit mit dem DFB klimaschonend erfolgt. Mit dem Green Motion Label setzen Sky, der DFB und weitere Partner ein besonderes Zeichen. Ziel ist, möglichst viele Akteure im Fußball zu erreichen und für ein umweltbewusstes Verhalten zu aktivieren. Der Fokus liegt dabei auf den Bereichen Mobilität, Catering, Kreislaufwirtschaft und Energie. Als Medienpartner der Umweltbewussten Finalspiele setzt sich Sky für den Schutz der Umwelt und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen ein.

Die Relegation sowie das DFB-Pokalfinale live bei Sky

Donnerstag:

20:00 Uhr: Hinspiel Relegation, VfL Bochum – Fortuna Düsseldorf live auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD

Freitag:

17:30 Uhr: DFB-Pokalfinale der Junioren SC Freiburg – TSG Hoffenheim live auf Sky Sport Mix

20:00 Uhr: Hinspiel Relegation, Jahn Regensburg – Wehen Wiesbaden live auf Sky Sport Bundesliga 1

Samstag:

19:00 Uhr: DFB-Pokalfinale 1. FC Kaiserslautern – Bayer 04 Leverkusen live auf Sky Sport Mix und Sky Sport UHD

Montag:

20:00 Uhr: Rückspiel Relegation, Fortuna Düsseldorf – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD

Dienstag:

20.00 Uhr: Rückspiel Relegation, Wehen Wiesbaden – Jahn Regensburg auf Sky Sport Bundesliga 1

