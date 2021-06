Das dritte Meeting der Wanda Diamond League: die Golden Gala in Florenz am Donnerstag live und exklusiv bei Sky

Sky berichtet am Donnerstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport 1, Karsten Petrzika und Dennis Baier kommentieren das dritte Meeting der Saison

Für die besten Leichtathletinnen und Leichtathleten stehen in Florenz insgesamt 14 Disziplinen am Programm

Wien, 7. Juni 2021 – Die besten Leichtathletinnen und Leichtathleten der Welt sind bei Sky zu Hause. Sky zeigt seit dieser Saison erstmals die Wanda Diamond League live und wird in den kommenden drei Jahren pro Jahr alle 14 Meetings der Leichtathletik-Serie exklusiv übertragen.

Nach den ersten beiden Meetings der neuen Saison in Gateshead und Doha steht am Donnerstag mit der Golden Gala in Florenz das dritte Meeting der Saison auf dem Programm. In der Toskana treten Athletinnen und Athleten in insgesamt 14 Disziplinen an. Bei den Männern finden Wettbewerbe über 100 m, 400 m, 5000 m, 110 m Hürden, 3000 m Hindernis, im Hochsprung und Kugelstoßen statt, bei den Frauen über 200 m, 1500 m, 100 m Hürden, 400 m Hürden, im Stabhochsprung, Diskuswurf und Weitsprung.

Sky berichtet am Donnerstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport 1, Karsten Petrzika und Dennis Baier kommentieren die Golden Gala.

Das vierte Meeting der Wanda Diamond League 2021 findet in drei Wochen am Donnerstag, 1. Juli in Oslo statt.

