Das Duell der Außenverteidiger: Ranftl (LASK) und Schnegg (WSG) im Head-to-Head

Am Sonntag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit dem SkyX-Traumpass kannst du das Spiel bereits ab 12 Euro pro Monat live streamen) trifft der LASK zuhause auf die WSG Tirol. Dann kommt es auch zu einem interessanten Duell auf der Außenbahn.

Reinhold Ranftl ist als rechter Offensiv-Verteidiger im 3-4-3 der Oberösterreicher gesetzt und trifft im direkten Vergleich auf David Schnegg, der links in der Abwehrkette der Wattener spielt.

Im neuen Sky Sport Player Index (die Spieler werden anhand von 77 Parametern bewertet und erhalten in Echtzeit positive und negative Punkte) liegen beide Akteure in den Top 20. Während Reinhold Ranftl nach 12 absolvierten Spielen mit 3.322 Punkten auf Platz #7 im Sky Sport Player Index liegt, steht David Schnegg nach ebenfalls 12 Spielen mit 2.760 Punkten auf Position #20. Wir haben die beiden Spieler im Head-to-Head genauer unter die Lupe genommen.

Head-to-Head: Ranftl vs. Schnegg

Spieler vergleichen {{ period.name }} {{ matchDay.name }} Darstellung: Tabelle Darstellung: Diagramm Alle Filter #{{player1.rank}} - #{{player2.rank}} - Index Filtern: {{ period.name }} {{ matchDay.name }} {{ month.name }} Darstellung: Tabelle Darstellung: Diagramm

In der tipico Bundesliga gehören sowohl Ranftl als auch Schnegg zu den besten Defensivakteuren. Im Verteidiger-Ranking befinden sich die beiden Dauerläufer auf Rang zwei und sechs. Besser als Ranftl ist nur sein Mannschaftskollege Gernot Trauner, die Top-Vier bestehen ohnehin nur aus LASK-Profis.

Umso interessanter wird das Duell am Sonntag. Ranftl wird sich als rechter Außenspieler häufig auf der Abwehrseite von Schnegg aufhalten. Der Nationalspieler ist der deutlich offensivere Spieler und bezwingt den 22-Jährigen Schnegg in der Vorwärtsbewegung statistisch gesehen fast überall. Was das Defensivspiel angeht besticht der Wattener mit guten Zweikampfwerten.

Diese Zahlen haben aber auch taktische Gründe: Während Ranftl eine Dreierkette hinter sich hat, ist Schnegg als linker Außenverteidiger im 4-4-2 von Trainer Thomas Silberberger defensiv mehr eingebunden und hält sich auch mehr im eigenen Strafraum auf.

Eine spannende Randnotiz über das Aufeinandertreffen zwischen Reinhold Ranftl und David Schnegg gibt es noch: Schnegg ist ein Leihspieler der Juniors Oberösterreich und gehört dadurch dem LASK. Seine starken Auftritte in dieser Spielzeit werden auch in Linz nicht unbemerkt geblieben sein. In der nächsten Saison könnte der junge Verteidiger zusammen mit dem 28-jährigen Ranftl eine starke Flügelzange mit Defensivqualitäten bilden oder um einen Stammplatz in der Dreierkette der Oberösterreicher kämpfen.

Bild: GEPA