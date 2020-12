Das Endspiel um das UEFA Champions League Achtelfinale zwischen Salzburg und Atletico Madrid kommenden Mittwoch live & exklusiv bei Sky

via

Das Entscheidungsspiel gegen Atletico Madrid am kommenden Mittwoch ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Sky Anchor Woman Constanze Weiss moderiert und “Goleador” Hans Krankl sowie der ehemalige Salzburg-Torjäger Marc Janko analysieren die Begegnung

Thomas Trukesitz bildet zusammen mit dem Sky Experten Andreas Herzog das Kommentatoren-Duo für den Showdown

Nur Sky zeigt alle Spiele und Tore in der Original Sky Konferenz live

Der Traum vom Achtelfinale lebt! Die Salzburger feierten am Dienstag mit dem furiosen 3:1-Erfolg in Moskau den ersten Dreier in der diesjährigen UEFA Champions League Gruppenphase. Da anschließend Atletico Madrid gegen die B-Elf der Bayern nicht über ein 1:1 hinauskam, dürfen sich österreichische Fußballfans im letzten Gruppenspiel auf ein echtes Finale freuen. Mit einem Sieg gegen das Spitzenteam der spanischen La Liga stünde die Elf von Jesse Marsch sensationell im Achtelfinale der Königsklasse. Ob den Salzburgern der große Coup gelingt und sie als erste österreichische Mannschaft die K.o-Phase der UEFA Champions League erreichen, ist kommenden Mittwoch ab 20:00 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Sky Dreamteam begleitet den Showdown gegen Atletico Madrid

Der Sky Line-Up ist genau auf den Mega-Hit mit Endspiel-Charakter zugeschnitten. Sky Anchor Woman Constanze Weiss moderiert das Super-Duell aus dem Sky Studio. Unterstützt wird sie dabei von den beiden Sky Experten Hans Krankl und Marc Janko. Der “Goleador” ist ein Kenner des spanischen Fußballs und traf als Torjäger des FC Barcelona sowie als Spieler des SK Rapid im Europapokal der Pokalsieger insgesamt dreimal auf Atletico Madrid. Zudem liefert der ehemalige Salzburg-Stürmer Marc Janko spannende Insides. Thomas Trukesitz kommentiert zusammen mit dem österreichischen Rekordnationalspieler Andreas Herzog den Kracher. Der ehemalige Bundesliga-Profi Marko Stankovic geht in Salzburg als Field Reporter auf Stimmenfang.

Das Finale um das UEFA Champions League Achtelfinale live & exklusiv bei Sky:

Mittwoch, 9. Dezember

FC Salzburg – Atletico Madrid ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderatorin: Constanze Weiss

Sky Experten: Hans Krankl & Marc Janko

Kommentator: Thomas Trukesitz

Co-Kommentator: Andreas Herzog

Field Reporter: Marko Stankovic

