Das erste 1000er-Turnier des Jahres: Das ATP Masters in Indian Wells mit Dominic Thiem ab Mittwoch täglich live und exklusiv bei Sky

BNP Paribas Open mit Dominic Thiem, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas & Taylor Fritz

Alle Spiele des österreichischen Tennis-Stars live & exklusiv bei Sky

Sky berichtet ab Mittwoch täglich live aus Indian Wells – streame das Turnier mit dem Sky X Traumpass

Das zweite Masters des Jahres: Die Miami Open mit Dominic Thiem ab 22.3. live & exklusiv bei Sky

Am Mittwoch startet das erste sowie zugleich prestigeträchtige und hochdotierte 1000er-Turnier der ATP Tour. Dominic Thiem erhielt für das Masters in Indian Wells eine Wildcard. Für den Niederösterreicher ist es das erste Antreten in Kalifornien seit seinem Turniersieg im Jahr 2019. Sky zeigt alle Spiele des österreichischen Tennis-Stars beim ersten Masters des Jahres live & exklusiv.





Neben Dominic Thiem schlägt in Indian Wells die Tennis-Elite rund um Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Vorjahressieger Taylor Fritz & Co. auf. Ab Mittwoch berichtet Sky täglich bis zum Finale am Sonntag, den 19.3., live & exklusiv aus Kalifornien.



Direkt im Anschluss an die BNP Paribas Open dürfen sich Sky Seher:innen auf das zweite Masters in Miami freuen. Auch in Florida wird Dominic Thiem dank einer Wildcard am Start sein. Sky berichtet ab Mittwoch, den 22.3, täglich live & exklusiv von den Miami Open.



Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Sky berichtet live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky 2023 auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live & exklusiv.



Das ATP Masters 1000 in Indian Wells live bei Sky:



Mittwoch, 8.3., ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 4

Donnerstag, 9.3., ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Freitag, 10.3., ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Samstag, 11.3., ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 3

Sonntag, 12.3., ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Montag, 13.3.. ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Dienstag, 14.3., ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 4

Mittwoch, 15.3., ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 5

Donnerstag, 16.3., ab 23:00 Uhr auf Sky Sport Austria 3

Samstag, 18.3., ab 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Sonntag, 19.3., das Finale ab 00:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

