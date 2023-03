Das Erstrundenspiel von Dominic Thiem beim ATP Masters in Indian Wells heute Nacht live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Das Auftaktspiel von Dominic Thiem gegen Adrian Mannarino in der Nacht auf Freitag nicht vor 03:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass

Auftakt für Dominic Thiem beim ersten Masters Turnier des Jahres in Indian Wells! Der Niederösterreicher, der dank einer Wildcard im Hauptbewerb des 1000er-Turniers steht, trifft in der ersten Runde in Kalfifornien auf den Franzosen Adrian Mannarino. Im Head-to-Head mit dem Weltranglisten 68. führt Thiem mit 8:1, nachdem sich Österreichs Tennis-Ass im letzten Aufeinandertreffen im Sommer 2021 am Handgelenk verletzte. Ob der Indian Wells Sieger von 2019 Dominic Thiem das Erstrundenspiel für sich entscheiden kann, ist in der Nacht auf Freitag nicht vor 03:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.





