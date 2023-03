Das Erstrundenspiel von Dominic Thiem in Miami nicht vor 0 Uhr live & exklusiv auf Sky

via

via Sky Sport Austria

Auftakt für Dominic Thiem beim ATP Masters in Miami! Nach der Niederlage im Erstrundenspiel in Indian Wells trifft der Niederösterreicher nun bei den Miami Open auf den Italiener Lorenzo Sonego. Gegen die Nummer 59 der Weltrangliste ist die Head-to-Head Bilanz 1:1. Ob Dominic Thiem nun zum Auftakt im Sunshine State Florida einen Erfolg feiern kann, ist in der Nacht auf Freitag nicht vor 00:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Sky berichtet live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky 2023 auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live & exklusiv.

Bild: Imago