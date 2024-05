Die ADMIRAL Bundesliga live und exklusiv auf Sky Sport Austria

Das Entscheidungsspiel am morgigen Dienstag ab 18:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Kimberly Budinsky begrüßt die Zuseher:innen mit Experte Alexander Kofler live aus Wolfsberg

Sky zeigt auch die beiden Finalspiele zwischen dem Sieger und dem TSV Hartberg live & exklusiv

Streame das Europacup-Playoff der ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass

Wer sichert sich den letzten internationalen Startplatz? In der ersten Runde des Europacup-Playoffs der ADMIRAL Bundesliga kämpfen der Wolfsberger AC und Austria Wien um die Finalspiele gegen den Fünften der Meistergruppe. Sky zeigt alle drei Europacup-Playoff-Matches live & exklusiv.

Am kommenden Dienstag stehen sich der Wolfsberger AC und Austria Wien im Europacup-Playoff-Halbfinale gegenüber. Dieses Entscheidungsspiel wird im Cup-Modus ausgetragen, also mit möglicher Verlängerung bzw. Elfmeterschießen. Das letzte direkte Duell konnte der WAC vor neun Tagen mit 4:0 für sich entscheiden. Wer sich in der ersten Runde des Europacup-Playoffs durchsetzen kann, ist ab 18:30 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Als Experte ist Alexander Kofler in Wolfsberg im Einsatz.

Das Europacup-Playoff-Halbfinale der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv auf Sky

Dienstag, 21. Mai 2024

18:30 Uhr

RZ Pellets WAC – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Experte: Alexander Kofler

Bild: Imago