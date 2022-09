„Das faule Ende haben die Fans nicht verdient“ – Pressestimmen zum Monza-GP

Max Verstappen hat beim Großen Preis von Italien seinen elften Saisonsieg gefeiert. Der Red-Bull-Pilot verwies am Sonntag in Monza Charles Leclerc im Ferrari auf den zweiten Platz. Überschattet wurde das Rennen von einem Safety-Car-Finale am Ende des Rennens. Dazu schreibt die Presse:

Großbritannien:

The Telegraph: „Verstappen ist jetzt sehr nahe dran. Möglich ist, dass er es schon beim nächsten Rennen in Singapur schafft. Das ist (aber) unwahrscheinlich. Verstappen müsste nicht nur gewinnen, sondern Charles Leclerc, Sergio Perez und George Russell müssten alle weit hinten landen. Er wird wahrscheinlich bis zum darauffolgenden Rennen in Japan warten müssen. Aber das spielt jetzt kaum noch eine Rolle. Die Luft ist schon lange raus aus dieser Meisterschaft.“

Daily Mail: „Trotz seines Erfolges wurde der Sieg des 24-jährigen Red-Bull-Piloten (Max Verstappen) jedoch dadurch getrübt, dass in der Schlussphase ein Safety-Car zum Einsatz kam, nachdem Daniel Ricciardos McLaren mit einem Motorproblem liegen geblieben war.“

The Sun: „Aber dieser 31. Sieg in (Max Verstappens) Karriere (…) wurde von Ferrari-Fans verrissen, die der Meinung waren, dass ihr Mann Charles Leclerc der Chance beraubt wurde, um den Sieg zu kämpfen.“

The Guardian: „Es sind in der Tat schmerzhafte Tage für Ferrari, und vielleicht gibt es keine mit einer gnadenloseren Endgültigkeit. Als die Sonne über Monza unterging, (zeigte sich,) dass die Scuderia in dieser Saison regelrecht geschlagen ist. Der Große Preis von Italien war ein weiterer meisterhafter Sieg von Max Verstappen, für den in Monza der zweite Titel definitiv in greifbare Nähe rückte. Aber für die Scuderia ist es wohl unendlich viel schwieriger, damit umzugehen, weil sie dieses Mal geschlagen wurde, ohne wirklich etwas falsch zu machen.“

Spanien:

Mundo Deportivo: „Es war ein Realitätscheck. (…) Das war es, was Ferrari zu Hause erlebte.“

Italien:

La Repubblica: „Finale unter Buhrufen in Monza“

Schweiz:

Blick: „Zum 13. Mal seit 1950 ging ein Formel-1-WM-Lauf unter gelben Flagge zu Ende. So ein faules Ende hatten die rund 140 000 gut gelaunten Fans in Monza nicht verdient.“

(dpa) / Bild: Imago