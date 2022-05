Das Final-Wochenende in Deutschland! Der 34. Spieltag der Deutschen Bundesliga am Super Samstag und der 2. Deutschen Bundesliga am Super Sonntag live und exklusiv bei Sky

Mit Britta Hofmann und Sky Experte Didi Hamann ab 13:30 Uhr am Samstagnachmittag

Der Sonntag unter anderem mit Reiner Calmund und Heribert Bruchhagen sowie Sky Experte Didi Hamann bei „Sky90“

Die 2. Deutsche Bundesliga live: alle Partien des 34. Spieltags am Sonntag ab 14:30 Uhr live und exklusiv, unter anderem Werder Bremen – Jahn Regensburg, SV Darmstadt 98 – SC Paderborn und Hansa Rostock – Hamburger SV

Sky Sport News: „2. Liga Spezial: Wer will es mehr?“ am Freitag ab 14:00 Uhr und „Bundesliga Spezial: Der Abstiegskampf“ ab 15:00 Uhr

Das Saisonfinale in der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga steht am Wochenende an und verspricht Spannung bis zum Schluss. Wer hält die Klasse, wer muss runter, wer steigt auf? Die ersten Antworten gibt’s am Samstag, wenn um 15:30 Uhr alle neun Partien des 34. Spieltags der Deutschen Bundesliga zeitgleich angepfiffen werden.

Besondere Aufmerksamkeit genießen die Spiele in Dortmund und Stuttgart. Beim BVB sind Felix Magath und Hertha BSC zu Gast, die das Fernduell mit dem ebenfalls abstiegsbedrohten VfB für sich entscheiden wollen, um der Relegation zu entgehen. Die Stuttgarter selbst treffen vor heimischer Kulisse auf den ambitionierten 1. FC Köln, der sich noch Hoffnungen auf die Europa League macht. Arminia Bielefeld wird aufgrund des schwachen Torverhältnisses wohl keine Chance mehr haben, jenen Relegationsplatz noch zu erreichen, den Hertha und der VfB unbedingt umgehen möchten. Die Bielefelder treffen auf RB Leipzig, das unbedingt Platz vier und damit die Berechtigung zur Champions League verteidigen will. Mit nur zwei Punkten Rückstand sitzt den Leipzigern jedoch der SC Freiburg im Nacken, der bei Bayer 04 Leverkusen ranmuss.

Sky überträgt bereits ab 13:30 Uhr den kompletten Finaltag der Deutschen Bundesliga live und exklusiv. Moderatorin Britta Hofmann begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer:innen zum „tipico Countdown“ und stimmt sie auf die Spiele des 34. Spieltags ein. Unter anderem gastiert der FC Bayern beim VfL Wolfsburg.

Alle neun Spiele des Nachmittags überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

Zur Einstimmung auf den Samstag widmet sich bereits am Donnerstagabend um 20:00 Uhr „Matchplan“ dem Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln. In der Taktik-Challenge bei Moderator Jan Henkel vertritt Manuel Baum die Schwaben, während Imke Wübbenhorst ihren Plan aus Sicht der Domstädter präsentiert.

2. Deutsche Bundesliga am Sonntag: Wer wird Meister, wer steigt auf?

Am Sonntag steht das Saisonfinale der extrem spannenden 2. Deutschen Bundesliga an. Der Zweitplatzierte Werder Bremen, der Tabellendritte Hamburger SV und der punktgleiche SV Darmstadt 98 können neben Schalke 04 noch den direkten Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Dabei empfängt Werder im ausverkauften wohninvest Weserstadion Jahn Regensburg, während Darmstadt auf den starken SC Paderborn – in der Auswärtstabelle auf Platz zwei – trifft. Eine ebenfalls schwierige Aufgabe hat der Hamburger SV bei Hansa Rostock zu bewerkstelligen.

Moderator Yannick Erkenbrecher und Sky Experte Torsten Mattuschka stimmen am Sonntag ab 14:30 Uhr auf den Finaltag ein.

Alle neun Spiele des 34. Spieltags der 2. Deutschen Bundesliga überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Sky Konferenz.

Anlässlich der extrem spannenden Duelle um den Aufstieg in die Bundesliga folgt am Freitag um 14:00 Uhr auf Sky Sport News das „2. Liga Spezial: Wer will es mehr?“ sowie um 15:00 Uhr das „Bundesliga Spezial: Der Abstiegskampf“.

„Bundesliga – Deine Vorschau“ am Freitag

Eingeläutet wird das Wochenende der Deutschen Bundesliga bei Sky am Freitagabend ab 21:30 Uhr in „Bundesliga – Deine Vorschau“, in der Moderator Yannick Erkenbrecher mit Mirko Slomka den letzten anstehenden Bundesliga-Spieltag bespricht.

„Sky90“ mit Reiner Calmund und Heribert Bruchhagen

Das Saisonfinale am Samstag sowie die Aufstiegsduelle in Liga 2 stehen auch am Morgen danach bei „Sky90“ im Fokus. Am Sonntag ab 11:30 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr dieses Mal u.a. Reiner Calmund, Heribert Bruchhagen, Tobias Altschäffl sowie Sky Experte Didi Hamann.

