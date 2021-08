Das Finale um die Königsklasse: Das UEFA Champions League-Play-off-Rückspiel Bröndby gegen Salzburg mit Sky Experten Marc Janko am Mittwoch live auf Sky Sport Austria

Das entscheidende Rückspiel Bröndby – FC Salzburg am Mittwoch ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria

Sky Anchor Constanze Weiss präsentiert das Spiel zusammen mit dem ehemaligen Salzburg-Torjäger & Sky Experten Marc Janko

Martin Konrad kommentiert aus dem Bröndby Stadion

Sky Experte Klaus Schmidt liefert in der Rubrik “360° Schmidt” informative Analysen

Am Dienstag begrüßen Sky Anchor Kimberly Budinsky und Sky Experte Martin Stranzl die Zuseher:innen

Darüber hinaus überträgt Sky alle weiteren Spiele des UEFA Champions League Play-offs einzeln sowie in der Original Sky Konferenz

Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse inklusive der Gruppenphase und K.o.-Phase, Playoff-Begegnungen und UEFA Super Cup live auf Sky

Sky feiert die Saison 2021/22 mit der kompletten UEFA Champions League, UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League, allen Spielen der ADMIRAL Bundesliga, der Premier League, der Deutschen Bundesliga und der 2. Deutschen Bundesliga sowie des DFB-Pokals

Am Mittwoch richten sich die Blicke der österreichischen Fußball-Fans gebannt nach Dänemark, wo Salzburg gegen Bröndby um den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Champions League kämpft. Dank dem Last-Minute-Siegtreffer von Brenden Aaronson geht das Team von Matthias Jaissle mit einer guten Ausgangsposition ins Rückspiel. Erfüllt sich Österreichs Serienmeister zum dritten Mal in Folge den Traum von der UEFA Champions League? Die Antwort gibt es am Mittwoch ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2. Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt zusammen mit dem ehemaligen Salzburg-Torjäger und Sky Experten Marc Janko die Fußballfans zum Entscheidungsspiel. Der Sky Experte Klaus Schmidt liefert in der Rubrik “360° Schmidt” informative Analysen. Kommentator Martin Konrad und Field-Reporter Johannes Brandl fangen die Stimmung vor Ort ein.

Zudem zeigt Sky auch alle weiteren Spiele des UEFA Champions League-Play-offs live als Einzelspiel sowie in der Original Sky Konferenz. Unter anderem den Hit PSV Eindhoven gegen Benfica Lissabon am Dienstag oder Peter Stögers Versuch mit Ferencvaros Budapest gegen die Young Boys die Hinspiel-Niederlage zu drehen.

„Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga, alle UEFA Bewerbe sowie die Premier League live nur auf Sky – jetzt Sky sichern und den besten Live-Sport für nur €25 pro Monat genießen.“

Klaus Schmidt liefert Einblicke in die taktischen Finessen von Europas Top-Teams

Taktik-Fans kommen bei “360° Schmidt” voll auf ihre Kosten. Der langjährige Trainer Klaus Schmidt, der u.a. den SV Mattersburg, Altach und zuletzt den FC Flyeralarm Admira betreute, wird die entscheidenden taktischen Winkelzüge der Spitzenteams unter die Lupe nehmen.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die kommende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der neue Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Sky – die Heimat des Fußballs

Mit Sky sehen Fußballfans in Österreich alle 195 Spiele der Österreichischen Bundesliga live & exklusiv. Dazu überträgt Sky ab der kommenden Saison alle 420 Begegnungen der UEFA Champions League, UEFA Europa League sowie der neuen UEFA Europa Conference League, die Deutsche Bundesliga und 2. Deutsche Bundesliga mit zahlreichen österreichischen Legionären sowie den DFB-Pokal und die Premier League live. Wettbewerbsübergreifend überträgt Sky in Österreich in der kommenden Saison 1439 Live-Spiele.

Die UEFA Champions League Play-off-Rückspiele live bei Sky:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

PSV Eindhoven – Benfica Lissabon ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Ferencvaros Budapest – Young Boys ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Ludogorez Rasgrad – Malmö FF ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky Experte: Martin Stranzl

Sky Analyse-Experte: Klaus Schmidt

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Bröndby IF – Salzburg ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Shakhtar Donetsk – AS Monaco ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Dinamo Zagreb – Sheriff Tiraspol ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Klaus Schmidt

