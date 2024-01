Das Fußball-Legendenturnier in Perchtoldsdorf am Samstag live bei Sky

Im Jänner 2024 findet wieder das Charity Fussball-Legendenturnier in Perchtoldsdorf statt. Sky überträgt das gesamte Turnier am morgigen Samstag im Livestream auf skysportaustria.at und YouTube.

Auch heuer treten beim Charity-Turnier in Perchtoldsdorf wieder die Stars von damals für den guten Zweck gegeneinander an. Der Erlös geht in diesem Jahr an Sportlerinnen und Sportler in Notsituationen, unter anderem auch an die Familie der kürzlich verstorbenen Sportclub-Legende Peter Neidhart und des schwer verletzten Sportclub-Kapitäns Phillip Dimov.

In diesem Jahr nehmen unter anderem der SK Rapid, Austria Wien, der Wiener Sportklub, ein Team Steiermark mit Spielern des GAK und Sturm Graz, die Admira und ein Team West mit Spielern von Wacker Innsbruck und Austria Salzburg teil.

Sky überträgt das Turnier ab 13 Uhr im Livestream. Michael Ganhör moderiert, als Kommentatoren sind Gerfried Pröll und Phillip Lautischer im Einsatz.

Das Turnier im Livestream

Die Gruppen

Gruppe A

SK Rapid

Wiener Liga Auswahl

Vienna

Admira

Gruppe B

FK Austria Wien

Wiener Sportclub

Team Steiermark

Team West

Die Kader der Legenden-Teams

Welche Legenden kommen zum Turnier in Perchtoldsdorf? Hier die Kader in der Übersicht.

SK Rapid

Weber (Trainer), Predi, Müller, Schrammel, Jelavic, Pürk, Penksa, Korkmaz, Kulovits, Hoffer, Drazan, Köberl

FK Austria Wien

Knaller, Pfeffer, Vastic, Suttner, Grünwald, Gilewicz, Flögel, Lassnik, Wagner, Gager

Wiener Liga Auswahl

Niggl, Makovszky, Taufer, Habetler, Ledrer, Schiller, Slawik, Santner, Unterreiner, Dimitrevic, Musovic, Brnic, Tolo

Vienna

Fasching,Handel, Strohmayer, Pistrol, Weigl, Musil, Wachter, Slunecko, Konrad, Lux, Lenko, Strasser

Wiener Sportclub

Paluch, Gruna, Pleva, Bradaric, Piesczek, Holcmann, Günes, Stanic, Krähan, Simon, Prudlo, Csandl, Zwickl

Admira

Prcek, Hammerschmied, Buger, Graman, Studirach, Ziervogel, Weber, Osoinik, Mattes, Landerl, Lehenbauer, Reitprecht

Team Steiermark (GAK/Sturm)

Thier, Kofler, Rexeis, Kasch, Lindschinger, Schenk, Grundner, Pürcher, Kreimer, Aigner

Team West (Wacker Innsbruck/Austria Salzburg)

Scharrer, Burgstaller, Mader, Aigner, Vogel, Jochum, Jeschek, Schiener, Aigner, Reiter, Graf