Das gab es seit 847 Tagen nicht mehr in der Formel 1

Beim Blick auf die Konstrukteurs-WM in der Formel 1 eröffnet sich dem Betrachter ein fast schon vergessenes Bild! Red Bull ist nicht mehr Spitzenreiter in der Teamwertung. Beim GP von Aserbaidschan hat McLaren den jahrelangen Dominator abgelöst!

Platz 1 für Oscar Piastri, Platz 4 für Lando Norris (inklusive Extrapunkt): McLaren feiert ein gelungenes Wochenende in Baku und nutzt letztendlich die anhaltende Schwächeperiode von Red Bull aus. Sergio Perez crashte kurz vor Schluss und schmiss damit den möglichen dritten Platz weg, Max Verstappen landete nur auf Platz 5, wurde dabei kurz vor Rennende auch noch von WM-Konkurrent Norris überholt.

Aus Red-Bull-Sicht verlor man aufgrund des Baku-Ergebnisses auch noch die Führung in der Konstrukteurswertung. McLaren schiebt sich vorbei und liegt nun 20 Punkte vor dem Weltmeisterteam. Eine Situation, die es in der Formel 1 seit 847 Tagen nicht mehr gegeben hat!

Red Bull war seit Mai 2022 durchgehend Erster

Es war am 22. Mai 2022, als Red Bull mit einem Doppelsieg beim GP von Spanien in Barcelona die Spitze in der Konstrukteurs-WM von Ferrari übernahm und bis zum heutigen Tag nicht mehr abgab! Es war die pure Dominanz, mit der Red Bull in den vergangenen über zwei Jahren das Feld der Königsklasse des Motorsports anführte. Doch nun ist der Machtwechsel, der sich in den letzten Wochen aufgrund eigener Schwächen und der zunehmenden Stärke von McLaren angedeutet hatte, vollzogen.

Helmut Marko im Sky-Interview

Die aktuellen Formkurven lassen aus Red-Bull-Sicht zudem nicht darauf hoffen, dass der Verstappen-Rennstall bis Saisonende den Turnaround schafft. Es droht eine Saison ohne Team-Titel!

Wackelt auch Verstappens Fahrer-Titel?

In der Fahrerwertung ist der Puffer noch etwas dicker. Verstappen verlor in Baku zwar drei Punkte auf Norris, liegt sieben Rennen vor Saisonende jedoch noch 59 Punkte vor dem jungen Briten.

