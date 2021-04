“Das ganze Theater ist noch nicht zu Ende!” Heraf will noch nicht über Klassenerhalt sprechen

via

via Sky Sport Austria

Andreas Heraf hat bei der SV Ried für frischen Wind gesorgt – die Innviertler sind in der Qualigruppe nach wie vor ungeschlagen und konnten sich in der vergangenen Wochen immer weiter vom Tabellenende absetzen. Im Sky-Interview äußerte sich der Ried-Trainer u.a. über die weiteren Ziele in dieser Spielzeit:

…über die Tabellensituation: „Das ganze Theater ist noch nicht zu Ende. Es waren extrem wichtige Punkte für uns heute.“

…über die Spielweise seiner Mannschaft: „Wer mich kennt weiß, dass ich denke, dass man im taktischen Bereich sehr viele Dinge erreichen kann, speziell wenn man eine Mannschaft zur Verfügung hat, die nicht so gut ist, dass sie jeden an die Wand spielen kann. Das muss man uns auch zugestehen und das müssen wir uns eingestehen, dass wir das nicht können. Deshalb müssen wir die Dinge tun, die wir gut können. Das ist gut stehen, gut kontern und uns auf Standardsituation verlassen. Das funktioniert momentan ganz gut.“

…über die Ziele in dieser Saison: „Es geht nur um die eine Geschichte – wir wollen nicht absteigen. Alles andere ist sekundär. Wenn wir das erreicht haben, dann bin ich zufrieden. Dann kann man vielleicht für die nächste Saison andere Dinge planen. Dass der Spielstil, den wir spielen, nicht gerade schön zum Ansehen ist, das weiß ich. Aber es ist mir egal. Es geht darum, Punkte zu machen.“