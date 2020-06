Das Gipfeltreffen in der 29. Runde der Tipico Bundesliga zwischen dem SK Rapid und Salzburg morgen als Einzelspiel sowie als Scoutingfeed live bei Sky

> Der morgige Schlager ab 20:25 Uhr mit Co-Kommentator Marc Janko als Einzelspiel live auf Sky Sport Austria 1 HD

> Feature für Taktik-Liebhaber: Zusätzlich ist das Spiel als Scoutingfeed mit zahlreichen Zusatzinfos auf Sky Sport Austria 4 HD abrufbar

> Zuvor ab 17:30 Uhr WAC – Sturm Graz und TSV Hartberg – LASK live & exklusiv als Einzelspiel und in der Original Sky Konferenz

> Admira – Austria Wien und SCR Altach – SV Mattersburg heute ab 17:30 Uhr live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

> Auch SKN St. Pölten – WSG Tirol läuft ab 20:25 Uhr live & exklusiv bei Sky

> Die Sky Experten: Toni Pfeffer & Walter Kogler am Dienstag sowie Andreas Herzog & Alfred Tatar am Mittwoch

> Sky zeigt alle ausstehenden Spiele der Meister- und Qualifikationsgruppe der Tipico Bundesliga live

Wien, 23. Juni 2020 – Titelkampf in Hütteldorf! Die beiden besten Teams der bisherigen Saison treffen in der Bundeshauptstadt aufeinander. Der SK Rapid will mit einem Dreier den Abstand auf Tabellenführer Salzburg auf drei Punkte reduzieren. Im Gegenzug kann das Team von Jesse Marsch einen großen Schritt in Richtung Titelgewinn machen. Wahrt der SK Rapid seine Titelchancen? Die Antwort gibt es morgen live auf Sky Sport Austria 1 HD. Erich Auer kommentiert zusammen mit Marc Janko den Schlager.

Highlight für Taktik-Liebhaber: Volle Übersicht über das Spielgeschehen mit dem Scoutingfeed

Als besonderen Service steht morgen auf Sky Sport Austria 4 HD auch das Scoutingfeed beim Gipfeltreffen zwischen dem SK Rapid und Salzburg zur Verfügung. Hier haben Fans die Möglichkeit, die Partie in der Totalen zu verfolgen und die taktischen Feinheiten beider Mannschaften zu analysieren. Taktische Kniffe, das Pressingverhalten und die Veränderung der Formationen im Laufe des Spiels werden so ersichtlich. Darüber hinaus werden während des Spiels zusätzliche Detailinformationen zu den Mannschaften und weitere Spieldaten zu sehen sein. Für Trainer und Taktik-Freunde bietet der Scoutingfeed daher eine einmalige Möglichkeit das Trainerduell zwischen Dietmar Kühbauer und Jesse Marsch live zu verfolgen.

Das Rennen um die internationalen Plätze sowie der Abstiegskampf live auf Sky

Dank zweier Erfolge in Serie ist der zweite Tabellenplatz und damit die Qualifikatitionsrunde der UEFA Champions League für den LASK wieder in greifbare Nähe gerückt. Am Mittwoch gastiert die Elf von Valerien Ismael in Hartberg. Die Partie wird ab 17:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 HD übertragen. Parallel kommt es zum Duell WAC gegen Sturm Graz. Die Wolfsberger haben am Samstag mit einer Aufholjagd gegen Tabellenführer Salzburg für Furore gesorgt. Ob gegen Sturm das nächste Ausrufezeichen folgt, ist live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 HD zu sehen. Sky Seher haben zudem die Möglichkeit auf Sky Sport Austria 1 HD beide Spiele in der Konferenz zu verfolgen.

Eröffnet wird die Runde heute ab 17:30 Uhr mit der Qualifikationsgruppe. Die Admira hat im Kampf gegen den Abstieg mit der Austria die schwierigste Aufgabe vor der Brust. Die Partie ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 HD zu sehen. Der SV Mattersburg will sich in Altach weiter vom Tabellenkeller absetzen. Das Spiel läuft live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 HD. Freunde der Original Sky Konferenz können die beiden Partien auch auf Sky Sport Austria 1 HD verfolgen.

Im Anschluss folgt ein echter Abstiegskrimi zwischen dem SKN St. Pölten und Tabellenschlusslicht WSG Tirol. Nur ein Punkt trennt die beiden Mannschaften. Ob die Tiroler die rote Laterne abgeben können, ist ab 20:25 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD zu sehen.

Die 29. Runde der Tipico Bundesliga live bei Sky:

Dienstag, 23. Juni 2020

17:30 Uhr:

FC Flyeralarm Admira – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 HD

CASHPOINT SCR Altach – SV Mattersburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 HD

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD

20:25 Uhr:

spusu SKN St. Pölten – WSG Swarovski Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Toni Pfeffer & Walter Kogler

Mittwoch, 24. Juni 2020

17:30 Uhr

RZ Pellets WAC – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 HD

TSV Prolactal Hartberg – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 HD

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD

20:25 Uhr

SK Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg, live auf Sky Sport Austria 1 HD sowie im Scoutingfeed auf Sky Sport Austria 4 HD

Kommentator: Erich Auer

Co-Kommentator: Marc Janko

Moderation: Thomas Trukesitz

Sky Experten: Andreas Herzog & Alfred Tatar

Video-Highlights und Stimmen gibt es nach den Spielen auf www.skysportaustria.at.