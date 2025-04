Das große Ankick-Gewinnspiel zum Saisonfinish

Großes Ankick-Gewinnspiel zum Saisonfinish: Die ADMIRAL Bundesliga 2024/25 neigt sich dem Ende zu und der Titel-und Abstiegskampf geht in die heiße Phase. Es ist also der perfekte Zeitpunkt, um sich bei Ankick – der Sky Sport Austria Fußballmanager auf die entscheidenden Spiele vorzubereiten. Zudem gibt es zum Saisonfinish für alle Spielerinnen und Spieler auch etwas zu gewinnen.

Die letzten Spiele der der ADMIRAL Bundesliga bringen auch die entscheidenden Ankick-Duelle im Jahr 2025. Ankick-Spielerinnen und -Spieler haben nun die Möglichkeit, eine von 10 Bundesliga Überraschungsboxen zu gewinnen.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Ankick-Spieler in einer öffentlichen oder privaten Liga angemeldet sein und mindestens drei Transfers zwischen Montag, dem 28. April 2025, 10:00 Uhr und Freitag, dem 23. Mai 2025, 19:30 Uhr am Transfermarkt getätigt haben.

Das Gewinnspiel läuft bis Samstag, 24. Mai 2025, 17:00 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen und findet ihr hier. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von sieben Tagen nach Versand der Benachrichtigung, behält sich Sky das Recht vor, den Gewinn anderweitig zu vergeben oder den Gewinn ersatzlos verfallen zu lassen.



Beitragsbild: GEPA