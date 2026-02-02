Zum Frühjahrsauftakt in der ADMIRAL Bundesliga gibt es bei Sky Sport Austria wieder ein großes Gewinnspiel!

Am Freitag, den 6. Februar startet die Frühjahrssaison in der ADMIRAL Bundesliga mit dem Duell Red Bull Salzburg gegen Austria Wien (live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit Sky X live!).

Bevor es wieder losgeht, können Sky-Userinnen und -User etwas gewinnen! Jetzt teilnehmen und noch rechtzeitig vor der zweiten Saisonhälfte mit einem signierten Trikot oder Ball eurer Lieblingsmannschaft ausstatten!

Das könnt ihr gewinnen:

Mit eurer Teilnahme spielt ihr um folgende Preise:

eines von zehn signierten Trikots eurer Lieblings-Bundesligamannschaft

einer von fünf Derbystar-Bundesligabällen mit Unterschriften eurer Lieblings-Bundesligamannschaft

Das große Bundesliga-Gewinnspiel zum Frühjahrsauftakt

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, beantworte die untenstehenden Fragen, gib am Ende deine Daten an und stimme den Teilnahmebedingungen zu. Viel Glück!

Das Gewinnspiel läuft bis Montag, 9. Februar, um 00:00 Uhr. Die Gewinner werden von Sky per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.

Bilder: GEPA