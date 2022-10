Das große Finale der Salzburger in Mailand mit Ralf Rangnick als Experte live bei Sky Sport Austria

Der FC Salzburg beim AC Milan am Mittwoch ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Alle weiteren Begegnungen des sechsten Spieltags wie Oliver Glasners Entscheidungsspiel mit Frankfurt bei Sporting Lissabon oder Shakhtar Donezk gegen RB Leipzig ebenfalls live als Einzeloption oder in der Original Sky Konferenz

Die UEFA Champions League am Dienstag mit den Sky Experten Andreas Herzog & Peter Stöger und die UEFA Champions League am Mittwoch mit dem ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick als Gast & dem Sky Experten Didi Hamann

Sky Experte Marc Janko fungiert beim Hit AC Milan gegen FC Salzburg als Co-Kommentator

Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic Dienstag und Mittwoch im Einsatz

Die UEFA Champions League am Dienstag und Mittwoch bei Sky Sport Austria ab 18:00 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung

Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse inklusive der Gruppenphase und K.o.-Phase, Playoff-Begegnungen und UEFA Super Cup live auf Sky

Der letzte Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase steht an! Der FC Salzburg hat alle Karten, um in der Königsklasse zu überwintern, selbst in der Hand. Die Mozartstädter müssen dafür aber in Mailand gewinnen. Bei einer Niederlage würde sogar der dritte Platz und damit die Teilnahme an der UEFA Europa League wackeln. Spannung ist am sechsten Spieltag garantiert.

Zuseher:innen bei Sky Sport Austria erleben die komplette UEFA Champions League Saison 2022/23 live. Sky überträgt in Österreich alle Begegnungen der Königsklasse als Einzelspiele sowie zusätzlich in der Original Sky Konferenz. Fußballfans werden bei Sky Sport Austria sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch bereits ab 18:00 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung auf die Königsklasse des Fußballs eingestimmt.

Oliver Glasners Eintracht Frankfurt gegen Sporting um den Aufstieg – alle Spiele am Dienstag live bei Sky Sport Austria

Am Dienstag kommt es im Topspiel des Tages für Trainer Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt in Lissabon zum entscheidenden Spiel um den Aufstieg ins Achtelfinale der UEFA Champions League. Nur zwei Punkte trennen den Tabellenführer vom Tabellenletzten. Die Entscheidung der Gruppe D ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. In München empfängt der FC Bayern um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4 Inter Mailand. Beide Teams stehen schon fix im Achtelfinale, die Elf von Trainer Julian Nagelsmann möchte allerdings die Gruppenphase ohne Punktverlust beenden. In Gruppe A kann der FC Liverpool noch den Gruppensieg einfahren, muss dafür allerdings im Duell mit dem SSC Napoli das Hinspielergebnis von 4:1 egalisieren. Die Partie kann auf Sky Sport Austria 3 verfolgt werden.

Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag ab 18:00 Uhr gemeinsam mit den Sky Experten Andreas Herzog und Peter Stöger. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Das Finale der Salzburger in Mailand um den Aufstieg mit Ralf Rangnick als Experte live bei Sky Sport Austria

Am Mittwoch kommt es in Mailand für den FC Salzburg zum wichtigsten Spiel der Saison. Mit einem Sieg gegen die „Rossoneri“ bleiben die Bullen in der Königsklasse, mit einer Niederlage und einem Sieg von Dinamo Zagreb beim FC Chelsea wäre der Traum von europäischen Nächten im Frühjahr geplatzt. Das Entscheidungsspiel der Mozartstädter wird ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Philipp Paternina begleitet das Spiel in Mailand gemeinsam mit dem Sky Experten Marc Janko, der als Co-Kommentator im Einsatz sein wird.

Bereits ab 18:00 Uhr sind David Alaba mit Real Madrid gegen Celtic Glasgow sowie Xaver Schlager mit RB Leipzig, das auswärts gegen Shakhtar Donezk antreten muss, im Einsatz. Während die Königlichen schon für die K.o.-Phase qualifiziert sind, muss die Elf von Trainer Marco Rose zumindest einen Punkt gegen die Ukrainer holen. Real Madrid gegen Celtic Glasgow kann auf Sky Sport Austria 3 verfolgt werden, Shakhtar Donezk gegen RB Leipzig sehen Sky Seher:innen auf Sky Sport Austria 4.

Am Mittwoch begrüßt Martin Konrad den Teamchef des österreichischen Nationalteams Ralf Rangnick als Gast. Zudem analysiert Sky Experte Didi Hamann die Spiele des Fußballabends. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Der 6. Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Bayer Leverkusen – FC Brügge ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

FC Porto – Atletico Madrid ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Sporting Lissabon – Eintracht Frankfurt ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

FC Liverpool – SSC Napoli um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Bayern München – Inter Mailand um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Olympique Marseille – Tottenham Hotspur um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Glasgow Rangers – Ajax Amsterdam um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Viktoria Pilsen – FC Barcelona um 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 7

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Real Madrid – Celtic Glasgow ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Shakhtar Donezk – RB Leipzig ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

AC Milan – FC Salzburg ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

FC Chelsea – Dinamo Zagreb um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Juventus Turin – Paris Saint-Germain um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

FC Kopenhagen – Borussia Dortmund um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Manchester City – FC Sevilla um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Maccabi Haifa – Benfica Lissabon um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7



Bild: GEPA