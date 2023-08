„Das habe ich so noch nie gesehen“ – Tabakovic verabschiedet sich emotional von der Wiener Austria

Seit heute ist es offiziell: Goalgetter Haris Tabakovic verlässt die Wiener Austria nach einem Jahr und schließt sich dem deutschen Traditionsklub Hertha BSC an.

Der 29-Jährige wechselt im Rahmen seiner Ausstiegsklausel mit sofortiger Wirkung nach Deutschland. Die Veilchen verlieren damit ihren Top-Torjäger. In 42 Pflichtspielen erzielte Tabakovic 21 Tore für die Austria. Zum Abschied richtet der Stürmer besondere Worte an den Verein und die Fans.

„Ich hatte hier Höhen und Tiefen, einen schwierigen Start und eine umso schönere Rückrunde im Frühjahr. Nach dieser unglaublichen Zeit kann ich nur Danke sagen. Danke an den ganzen Verein, an jeden Mitarbeiter, an das Trainerteam, an jeden Spieler und an die Austria-Fans für den unglaublichen Support – das habe ich so noch nie gesehen. Ich hatte jedes Mal Gänsehaut als unsere Fans ‚Haris on fire‘ gesungen haben. Es war mir eine Ehre für diesen Klub zu spielen. Ich werde die Austria immer im Herzen tragen, es war eine unglaubliche Zeit„, so Tabakovic.

Tabakovic über Hertha-Wechsel: „Für mich war schnell klar, dass ich den Schritt zu diesem Club unbedingt gehen möchte“

Bei Hertha BSC freut man sich bereits auf den 1,94-Meter-Mann, der in Berlin einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat. „Haris hat seinen Torriecher in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt. Mit seiner Größe und Durchschlagskraft wird er unserem Offensivspiel guttun“, erklärt Sportdirektor Benjamin Weber. Tabakovic sagt über seinen neuen Klub: „Hertha BSC hat eine unheimliche Strahlkraft. Für mich war schnell klar, dass ich den Schritt zu diesem Club unbedingt gehen möchte. Jetzt ist es mein Ziel, mich möglichst schnell einzuleben, meine neuen Kollegen kennenzulernen und dem Team zu helfen.“ Bei der Alten Dame erhält der Stürmer die Nummer 25. Diese trug er bereits bei der Austria.

