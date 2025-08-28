Das Hamburger Stadtderby am „Flutlicht-Freitag“ und Augsburg – FC Bayern am Samstag live bei Sky Sport

Novum bei Sky: Erstmals kommentiert ein Vater-Sohn-Duo die Bundesliga – Hansi Küpper mit Sohn Corni am Freitagabend

HSV – St. Pauli ab 19:30 Uhr zusätzlich in UHD/HDR und Dolby Atmos

„Tipico Countdown“ mit Katharina Kleinfeldt und Sky Experte Erik Meijer ab 19:30 Uhr

„Tipico Countdown“ am Samstag ab 14:00 Uhr mit den Nachmittagsspielen der Deutschen Bundesliga und den Sky Experten Didi Hamann und Patrick Helmes sowie Moderatorin Britta Hofmann

Christian Ilzer und die TSG Hoffenheim treffen am Samstag ab 15:00 Uhr auf Eintracht Frankfurt

Sandro Wagner und der FC Augsburg empfangen den FC Bayern ab 17:30 Uhr im „Tipico Topspiel der Woche“ mit Sky Experte Lothar Matthäus sowie Sebastian Hellmann und Wolff Fuss

2. Deutsche Bundesliga: Dresden – Schalke und Lautern – Darmstadt am Sonntag

Streame die deutsche Bundesliga und 2. Bundesliga mit Sky X

Mit dem ersten Heimspiel nach der langersehnten Rückkehr in die Deutsche Bundesliga steht für den Hamburger SV gleich zu Saisonbeginn ein besonderes Highlight an: Im traditionsreichen Volksparkstadion steigt am Freitagabend das mit Spannung erwartete Stadtderby gegen den FC St. Pauli.

Zugleich sorgt die elektrisierende Partie in der Hansestadt für ein Novum bei Sky: Erstmals kommentiert ein Vater-Sohn-Duo ein Spiel der Deutschen Bundesliga – Hansi Küpper wird im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ gemeinsam mit Sohn Corni die Begegnung begleiten.

Ab 19:30 Uhr begrüßen Katharina Kleinfeldt und Sky Experte Erik Meijer, der bekanntlich von 2000 bis 2003 für den HSV spielte und beim legendären 4:3-Derbysieg des HSV das 1:0 erzielte, die Zuschauer:innen. Zusätzlich wird das Stadtderby in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

Stuttgart – Gladbach, Hoffenheim – Frankfurt und Werder – Leverkusen am Samstagnachmittag

Ab 14:00 Uhr begrüßen die Sky Experten Didi Hamann und Patrick Helmes sowie Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer:innen zum „Tipico Countdown“ am Samstagnachmittag. Auf Sky Sport sind alle Live-Spiele am Nachmittag in voller Länge exklusiv zu sehen, u. a. die Partie zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen, bei der Sky Experte Mirko Slomka aus dem Weserstadion die Partie analysieren wird. Ebenfalls am Samstag im Einsatz ist Christian Ilzer mit Hoffenheim, der nach dem Sieg gegen Leverkusen die Eintracht aus Frankfurt empfängt. Bereits ab 15:00 Uhr wird zu den individuellen Vorläufen auf die Einzelspiele in die Stadien geschaltet. Fans bekommen somit noch mehr Stimmen und aktuelle Themen rund um das konkrete Spiel ihres Vereins präsentiert.

„My Matchday“ – das interaktive Erlebnis der Deutschen Bundesliga am Super-Samstag auf Sky Sport

Darüber hinaus bietet Sky Sport mit „My Matchday“ das vollkommen neue Erlebnis der Deutschen Bundesliga rund um die Spiele am Samstag um 15:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service haben Fans die Gestaltungsfreiheit über ihren persönlichen Nachmittag in der Deutschen Bundesliga und verpassen kein Tor – wahlweise mit „Match-Alarm“ als die perfekte Erweiterung des Einzelspiel-Erlebnisses oder in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ mit allen Spielen in voller Länge auf einen Blick.

Sandro Wagner und der FC Augsburg empfangen den FC Bayern

Nur knapp entging der FC Bayern am gestrigen Mittwoch einer Verlängerung und möglicher Blamage im DFB-Pokal. In der vierten Minute der Nachspielzeit sicherte Harry Kane mit seinem Treffer zum 3:2 den Münchnern den Sieg gegen Drittligist Wehen Wiesbaden. Nach kurzer Regeneration geht es für die Bayern nun weiter zum FC Augsburg, der am 1. Spieltag unter Trainer Sandro Wagner mit einem 3:1-Auswärtssieg in Freiburg ein erstes Ausrufezeichen setzen konnte.

Ab 17:30 Uhr stimmen Sky Experte Lothar Matthäus und Moderator Sebastian Hellmann sowie Kommentator Wolff Fuss die Zuschauer:innen auf das „Tipico Topspiel der Woche“ ein. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.

2. Deutsche Bundesliga: Dresden – Schalke und Lautern – Darmstadt am Sonntag

Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport auch alle neun Partien des dritten Spieltags der 2. Deutschen Bundesliga live, acht davon exklusiv. Neben der Freitagabend-Partie zwischen Hertha BSC und der SV Elversberg (Sky Experte: Torsten Mattuschka) findet am Samstagabend das Tipico Topspiel der Woche zwischen Fortuna Düsseldorf und dem Karlsruher SC statt (Sky Experte: Simon Terodde). Sonntags empfängt Dynamo Dresden den FC Schalke 04, während Kaiserslautern auf dem Betzenberg auf den SV Darmstadt 98 trifft.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:

Donnerstag:

17:00 Uhr: „Matchplan“ mit FC Augsburg (Tobias Schweinsteiger) – FC Bayern (Andreas Herzog) auf Sky Sport Bundesliga

Flutlicht-Freitag:

18:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 4

19:00 Uhr: „Tipico Countdown“ und Hamburger SV – FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga UHD

20:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – Die Vodafone Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2

20:30 Uhr: Sky Sport Fantasy: Hamburger SV – FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 3

Super Samstag:

12:30 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: VfB Stuttgart – Borussia M’gladbach auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: RB Leipzig – 1. FC Heidenheim auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: Werder Bremen – Bayer Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: TSG Hoffenheim – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 5

15:30 Uhr: Watch Party auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – Die Vodafone Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ FC Augsburg – FC Bayern auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: „Tipico Topspiel der Woche“ Fortuna Düsseldorf – Karlsruher SC auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Sonntag:

13:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

15:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – Die Vodafone Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga

16:30 Uhr: „Skylights: Die #SkySportShow“ auf Sky Sport Bundesliga

17:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit VfL Wolfsburg – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga

18:00 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga

19:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga

21:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FC Köln – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga

Montag:

19:00 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ auf Sky Sport News