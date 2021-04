Das Heimturnier von Superstar Novak Djokovic: Das ATP-Turnier in Belgrad live & exklusiv bei Sky

Sky berichtet von Montag bis zum Finale am Sonntag live von dem ATP 250er Turnier aus der serbischen Hauptstadt

Wien, 16. April 2021 – Die Nummer 1 der Welt schlägt in der kommenden Woche in seinem Wohnzimmer auf! Superstar Novak Djokovic will nach dem Achtelfinal-Aus in Monte Carlo bei seinem Heimturnier in Belgrad wieder sein Topniveau abrufen. Sky berichtet ab Montag täglich live & exklusiv vom Sandplatz-Turnier aus der serbischen Hauptstadt.

Neben Superstar Novak Djokovic schlagen u.a. die Top-Spieler Matteo Berrettini und Aslan Karatsev beim ATP 250er Turnier auf.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

Das ATP 250er Turnier in Belgrad live & exklusiv bei Sky:



Montag:

Tag 1 ab 12:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Dienstag:

Tag 2 ab 12:00 Uhr auf Sky Sport 14

Mittwoch:

Tag 3 ab 14:30 Uhr auf Sky Sport 14

Donnerstag:

Tag 4 ab 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 3

Freitag:

Tag 5 das Viertelfinale ab 13:00 Uhr auf Sky Sport Austria 3

Samstag:

Tag 6 das Halbfinale ab 18:00 Uhr auf Sky Sport 12

Sonntag

Tag 7 das Finale ab 17:00 Uhr auf Sky Sport Austria 3

