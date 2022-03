Das Herzschlagfinale um die Meistergruppe! Die letzte Runde des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga als Einzelspiele und in der Konferenz exklusiv bei Sky Sport Austria

Österreichs Fußball-Fans dürfen sich am kommenden Sonntag auf ein wahres Herzschlagfinale in der letzten Runde des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga freuen. Gleich vier Vereine befinden sich noch im Rennen um den Einzug in die Meistergruppe.

Dramatisches Rennen um den Einzug in die Meistergruppe – Sonntag exklusiv auf Sky Sport Austria

Am Sonntagnachmittag dürfen sich Sky Seher:innen auf das unglaublich spannende Rennen um die Meistergruppe freuen. Alle Spiele des Herzschlagfinals werden ab 16:00 Uhr in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt. Der SK Rapid will die Chance nutzen und im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt den Platz in der Meistergruppe verteidigen. Peter Pacult und Austria Klagenfurt könnten im Gegenzug schon mit einem Unentschieden die Top-6 fixieren. Das spannende Match in Hütteldorf gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Der Tabellenzweite SK Sturm ist zu Gast bei der SV Ried, die mit einem Sieg noch in die Meistergruppe einziehen will. Ob den Oberösterreichern dies gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Außerdem will auch die Wiener Austria beim Gastspiel in der Südstadt den Einzug in die Meistergruppe feiern. Gegen Andreas Herzogs Admira reicht den Veilchen schon ein Punkt. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5 ausgestrahlt. Parallel treffen im Lavanttal der WAC und der LASK aufeinander. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Zudem wird die Partie Hartberg gegen WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6 gezeigt.

Die Generalprobe der Salzburger vor dem UEFA Champions League Hit in München exklusiv bei Sky Sport Austria

Bereits am Samstagnachmittag ist das Tabellenschlusslicht Altach zu Gast in Salzburg. Vor dem Rückspiel-Hit gegen den FC Bayern in der UEFA Champions League am Dienstag (live auf Sky Sport Austria) wollen die Salzburger vor der Punkteteilung noch einmal drei Punkte holen. Ob das Team von Matthias Jaissle überzeugen kann oder den Vorarlbergern eine Überraschung gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 5. März 2022

16:30 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sonntag, 6. März 2022

16:00 Uhr:

SK Rapid Wien – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SV Guntamatic Ried – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

FC Flyeralarm Admira – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

TSV Egger Glas Hartberg – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sprot Austria 6

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Martin Stranzl

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA