Das Hinspiel im Europacup-Playoff-Finale zwischen der WSG Tirol und Rapid HEUTE LIVE auf Sky Sport Austria

Das Hinspiel im Duell WSG Tirol gegen den SK Rapid ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Marc Janko ist als Sky Experte im Einsatz

Sky zeigt auch das entscheidende Rückspiel am Sonntag live & exklusiv

Spannung um den letzten internationalen Startplatz! Im Europacup-Playoff-Finale der ADMIRAL Bundesliga kämpfen WSG Tirol und der SK Rapid um den Traum von Europa. Sky zeigt das Hin- und Rückspiel live & exklusiv.

Bereits am kommenden Donnerstag findet das Hinspiel in Tirol statt. Die Mannschaft von Thomas Silberberger setzte sich mit 2:1 gegen den LASK durch und fixierte somit die Endspiele gegen den SK Rapid. Für die Hütteldorfer gilt es, nach der enttäuschenden Niederlage am letzten Spieltag beim WAC ein letztes Mal die Kräfte zu mobilisieren, um in der kommenden Saison auf der internationalen Bühne auftreten zu dürfen. Setzt sich der SK Rapid auswärts durch oder erspielt sich die WSG Tirol die bessere Ausgangsposition für das entscheidende Rückspiel am Sonntag? Die Antwort gibt es ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Das Hinspiel des Europacup-Playoff-Finales live & exklusiv auf Sky

Donnerstag, 26. Mai 2022

16:30 Uhr

WSG Tirol – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky Experte: Marc Janko

Bild: GEPA