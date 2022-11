„Das ist außergewöhnlich“: ÖFB-Profis freuen sich auf Ausnahmetalent Wanner

Die Nominierung von Ausnahmetalent Paul Wanner für den anstehenden ÖFB-Lehrgang stößt auch bei einigen seiner ÖFB-Teamkollegen auf große Freude.

„Für junge Spieler ist es immer etwas Besonderes, wenn man das erste Mal dabei ist beim Nationalteam. In so einem jungen Alter ist das schon außergewöhnlich“, meinte ÖFB-Kollege Xaver Schlager. „Es zeigt, er hat bisher sehr viel richtig gemacht. Jetzt heißt es natürlich auch richtig dranbleiben und sich bei uns beweisen.“

Dann könnte Wanner nach Ansicht des Leipzig-Profis künftig öfter beim Team zu sehen sein. „Für ihn ist es natürlich eine super Sache, weil je früher man auf einem superhohen Niveau trainiert, desto besser wird man. Das ist Fakt“, betonte Schlager. „Je bessere Mitspieler man um sich hat, desto besser wird man selber.“

Baumgartner: „Würden uns freuen, wenn er sich für Österreich entscheidet“

Christoph Baumgartner sprach von einer „super Gelegenheit für alle Parteien“ – auch für Wanner, der die Gelegenheit erhalte, einmal ins Team hineinzuschnuppern und sich ein Bild zu machen. „Wenn man als 16-jähriger Bursch bei Bayern München im Profikader steht, sagt das sehr viel über seine fußballerische Qualität“, sagte der Hoffenheim-Legionär. Man könne Wanner kennenlernen. „Dann wird man sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir alle würden uns sehr freuen, wenn er sich für Österreich entscheidet, weil er ganz einfach ein Riesentalent ist.“

Zwischen zwei Ländern wählen zu müssen, stellte sich der Niederösterreicher nicht einfach vor. „Wenn du beide Chancen hast, ist es natürlich eine sehr schwere Entscheidung. Da darf man ihm auch als Mitspieler oder Außenstehender keinen Druck machen“, meinte Baumgartner. „Das ist rein seine Entscheidung mit seiner Familie.“

In Dornbirn geboren, in Baden-Württemberg aufgewachsen

Der 16-jährige Wanner ist österreichisch-deutscher Doppelstaatsbürger. Das Ausnahmetalent, jüngster Spieler der Bayern-Geschichte in der deutschen Bundesliga und in der Champions League, ist bisher aber ausschließlich in deutschen Nachwuchs-Nationalteams zum Einsatz gekommen.

Wanner hat eine österreichische Mutter und einen deutschen Vater. Er ist in Dornbirn geboren, aber großteils in Baden-Württemberg aufgewachsen. Im Jänner, nur 15 Tage nach seinem 16. Geburtstag, debütierte Wanner für die Bayern in der Bundesliga. Im Oktober setzte ihn Trainer Julian Nagelsmann auch erstmals in der Champions League ein – damals als Linksverteidiger. Der Allrounder hat in seiner Karriere bisher fünf Liga- und zwei CL-Spiele für die Bayern-Profis absolviert und dabei 80 Einsatzminuten gesammelt.

(APA)/Bild: Imago