Das ist der ÖFB-Kader für das WM-Quali-Doppel im Oktober

Der Kader des österreichischen Fußball-Nationalteams für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen San Marino (9. Oktober) und in Rumänien (12. Oktober) birgt keine großen Überraschungen.

Der an der Wade verletzte Leipzig-Mittelfeldspieler Xaver Schlager steht nicht im 24-köpfigen Aufgebot, das Co-Trainer Lars Kornetka in Vertretung des wegen seiner Sprunggelenksprobleme verhinderten ÖFB-Teamchefs Ralf Rangnick am Montag in Wien bekanntgegeben hat.

Genk-Legionär Tobias Lawal fehlt wegen einer Knieverletzung. An seiner Stelle kehrt WAC-Goalie Nikolas Polster, der im Juni erstmals beim Nationalteam dabei war, als dritter Torhüter ins Aufgebot zurück. Weil auch Clubkollege Alessandro Schöpf seinen Kaderplatz behielt, stellt der WAC als einziger heimischer Bundesligist zwei Akteure. Einziger potenzieller Debütant als Feldspieler ist Rapid-Stürmer Nikolaus Wurmbrand, der schon beim jüngsten Lehrgang vor einem Monat nominiert war.

Der damals wegen Knieproblemen nicht zur Verfügung gestandene Werder-Bremen-Kapitän Marco Friedl ersetzt als Innenverteidiger-Option Lens-Profi Samson Baidoo. David Affengruber, der in Spanien mit Aufsteiger Elche für Furore sorgt, schaffte es nicht in den Kader, befindet sich aber erstmals seit eineinhalb Jahren auf der Abrufliste. Zuletzt war das im März 2024 der Fall. Nur noch auf Abruf steht auch Derby-County-Offensivmann Andreas Weimann, der Anfang September noch zum Aufgebot zählte.

Wiederholter Ausfall von Xaver Schlager

Schlüsselspieler Xaver Schlager hatte sich vor zwei Wochen eine Muskelverletzung in der rechten Wade zugezogen. Sein bisher letztes Länderspiel über die volle Distanz hat der seit Sonntag 28-Jährige wegen eines Kreuzbandrisses samt Folgeproblemen im März 2024 gegen die Türkei (6:1) bestritten. Mit Gernot Trauner und Maximilian Wöber fallen auch zwei Abwehrspieler verletzt aus. Der zuletzt wegen einer Erkrankung pausierende Freiburg-Profi Philipp Lienhart dagegen wurde einberufen.

Der ÖFB-Kader im Überblick:

Der Kader im Detail

Tor: Patrick Pentz (Bröndby IF/16 Länderspiele), Nikolas Polster (WAC/0), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg/21)

Verteidigung: David Alaba (Real Madrid/109/15 Tore), Kevin Danso (Tottenham/27/0), Marco Friedl (Werder Bremen/6/0), Philipp Lienhart (SC Freiburg/35/3), Phillipp Mwene (FSV Mainz/25/0), Stefan Posch (Como/45/2), Alexander Prass (TSG Hoffenheim/14/0), Leopold Querfeld (Union Berlin/5/0)

Mittelfeld: Christoph Baumgartner (RB Leipzig/53/19), Florian Grillitsch (SC Braga/55/1), Marco Grüll (Werder Bremen/7/0), Konrad Laimer (Bayern München/51/6), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund/91/23), Romano Schmid (Werder Bremen/27/2), Alessandro Schöpf (WAC/32/6), Nicolas Seiwald (RB Leipzig/40/0), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg/26/1)

Angriff: Marko Arnautovic (Roter Stern Belgrad/127/41), Raul Florucz (Union Saint-Gilloise/1/0), Michael Gregoritsch (Bröndby IF/68/21), Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid/0)

Auf Abruf: Niklas Hedl (SK Rapid/1), Nicolas Kristof (SV Elversberg/0) – David Affengruber (Elche CF/0), Nikolas Veratschnig (FSV Mainz/0) – Thierno Ballo (Millwall/1/0), Muhammed Cham (Slavia Prag/5/0), Dejan Ljubicic (Dinamo Zagreb/9/1), Matthias Seidl (SK Rapid/8/1), Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach/5/0), Andreas Weimann (Derby County/26/2) – Junior Adamu (SC Freiburg/9/0), Maximilian Entrup (LASK/3/1), Sasa Kalajdzic (LASK/19/4)

(APA) / Artikelbild: GEPA