Der ÖSV hat am Mittwoch sein zehnköpfiges Team für die Biathlon-WM ab 7. Februar in Nove Mesto nominiert. Angeführt wird das Aufgebot von Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser und Simon Eder, die am 20. Jänner in Antholz mit Platz drei im Single-Mixed den ersten österreichischen Weltcup-Podestplatz des Winters geschafft hatten.

Krankheitsbedingt nicht dabei sein kann Dominic Unterweger, erstmals im WM-Kader steht hingegen die 22-jährige Lea Rothschopf.

Eröffnet werden die Titelkämpfe kommenden Mittwoch mit der Mixed-Staffel. Bis 18. Februar folgen elf weitere Bewerbe. Die österreichischen Teilnehmer sind nach einer bisher wenig berauschenden Saison nur Außenseiter, die besten Chancen auf Spitzenergebnisse haben wohl die Staffeln sowie Hauser/Eder im Single-Mixed am 15. Februar.

„Wir haben jetzt in Obertilliach wirklich eine super Vorbereitung bei großartigen Bedingungen absolviert und unsere Hausaufgaben gemacht. In Nove Mesto erwartet uns jetzt natürlich ein ordentliches Programm, das wir Schritt für Schritt abarbeiten werden“, sagte Eder und rechnet aufgrund des großen Zuschauerandrangs mit einer „riesige Biathlonparty“.

ÖSV-Aufgebot Biathlon-WM in Nove Mesto (CZE) – Frauen (5): Anna Gandler, Lisa Hauser, Anna Juppe, Lea Rothschopf, Tamara Steiner. Männer (5): Simon Eder, Patrick Jakob, David Komatz, Felix Leitner, Magnus Oberhauser

(APA) / Artikelbild: GEPA