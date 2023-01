Das ist die Startliste für die Herren-Abfahrt in Wengen

Am Samstag um 12:30 steht in Wengen die sechste Herren-Abfahrt der alpinen Ski-Weltcupsaison am Programm. Sieben ÖSV-Läufer werden in der Schweiz bei den 93. Lauberhornrennen an den Start gehen.

Romed Baumann wird die Abfahrt eröffnen, als erster ÖSV-Athlet ist – wie schon im Super-G am Freitag – Daniel Hemetsberger mit Nummer zehn an der Reihe. Vincent Kriechmayr (Startnummer 12) und Otmar Striedinger (Startnummer 13) komplettieren das ÖSV-Trio innerhalb der ersten 15 Läufer. Der Führende im Abfahrts-Weltcup, Aleksander Aamodt Kilde, geht mit Startnummer sechs ins Rennen.

Bild: GEPA