Das ist Neuer noch nie passiert: Querfeld sorgt für Premiere

Mit seinen 39 Jahren erlebt Manuel Neuer im DFB-Pokal bei Union Berlin noch eine Premiere.

Nach 19 Jahren Profifußball hat Bayern-Keeper Manuel Neuer in seinem 906. Spiel erstmals überhaupt zwei Elfmeter-Tore in einer Partie kassiert. Der 21-jährige ÖFB-Teamspieler Leopold Querfeld bescherte dem 124-fachen deutschen Nationalspieler die unliebsame Premiere beim spektakulären 3:2-Sieg der Münchner im Pokal-Achtelfinale und zeigte sich nach Spielende stolz, aber auch etwas ehrfurchtsvoll.

„Natürlich richtig geil“

„Erst einmal ganz großen Respekt an ihn und seine großartige Karriere. Dass man gegen so einen Weltklasse-Torhüter zwei Tore in einem Spiel macht, ist natürlich richtig geil“, meinte Querfeld. In seiner gesamten Profi-Karriere erlebte Neuer insgesamt bereits 71 Elfmeter gegen sich, wovon er 16 Mal als Sieger hervorging und 55 Mal den Ball aus dem Tor holen musste.

