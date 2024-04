Das komplette MotoGP™-Wochenende in Jerez live bei Sky

Von Freitag bis Sonntag berichtet Sky Sport insgesamt über 18 Stunden live vom Grand Prix von Spanien und überträgt alle Sessions der MotoGP, Moto2™ und Moto3™

Lisa Hofmann führt durch die Übertragungen, Lukas Gajewski und Sky Experte Lukas Tulovic kommentieren am Samstag und Sonntag die Rennen und Qualifyings der MotoGP, Moto2 und Moto3

Maverick Viñales hieß der große Gewinner des dritten Rennwochenendes der MotoGP-Saison in Austin. Nach dem Sprint am Samstag gewann der Spanier auch das spektakuläre Grand-Prix-Rennen am Sonntag und konnte mit der Maximalausbeute von 37 Punkten auf Rang drei der Fahrerwertung klettern. Noch zur Mitte des Rennens schien es so, dass Marc Márquez seine zweieinhalbjährige Durststrecke ohne Sieg beenden könnte, ehe der sechsfache MotoGP-Weltmeister in Führung liegend abflog. Weiter geht es an diesem Wochenende beim Grand Prix von Spanien, der für gleich zehn Fahrer im Feld ein Heimrennen ist.

Sky Sport überträgt von Freitag bis Sonntag insgesamt über 18 Stunden live vom Grand-Prix-Wochenende in Jerez. Alle Trainings, alle Qualifyings, der Tissot Sprint und die Grand-Prix-Rennen werden live auf Sky Sport Mix übertragen. Am Samstag und Sonntag wird Lukas Gajewski zusammen mit Sky Experte Lukas Tulovic die Rennen und Qualifyings der MotoGP, Moto2 und Moto3 kommentieren. Als Moderatorin führt Lisa Hofmann durch das MotoGP-Wochenende in Spanien.

Am Rennsonntag können Fans bereits vor Beginn der Übertragung von Sky Sport live an der Strecke in Jerez dabei sein. Ab 9:35 Uhr läuft dann „Warm Up – GP Spanien“ mit dem englischen Originalkommentar live auf Sky Sport Mix.

Alle 21 Grand-Prix-Wochenenden 2024 live bei Sky

Ab dieser Saison ist Sky Sport das neue Zuhause der FIM MotoGP™ World Championship in Österreich und überträgt alle 21 Rennen live.

Sky Sport wird an allen 21 Rennwochenenden alle Sessions der MotoGP, Moto2 und Moto3 live übertragen – alle Trainings und Qualifyings sowie alle Tissot Sprints und Grand-Prix-Rennen.

Neben spektakulären Rennbildern dürfen sich die Zuschauer:innen während der Live-Übertragungen auch auf Kompetenz und Erfahrung am Mikrofon freuen. Edgar „Eddie“ Mielke und Lukas Gajewski sind Fans des Motorradrennsports schon seit Langem bekannt und werden als Kommentatoren für Sky Sport im Einsatz sein. An ihrer Seite werden die aktiven Fahrer Lukas Tulovic (MotoE) und Florian Alt (amtierender Meister IDM Superbike) als Sky Experten und Co-Kommentatoren das Geschehen begleiten. Ihr Arbeitsplatz wird der Kommandostand im neuen MotoGP-Studio von Sky Sport in Unterföhring sein. Durch die Sendungen führen Lisa Hofmann und Sandra Baumgartner.

Der MotoGP Grand Prix von Spanien live bei Sky Sport:

Freitag:

8:25 Uhr: Pressekonferenz der Fahrer auf Sky Sport Mix

8:55 Uhr: Moto3: Freies Training auf Sky Sport Mix

9:40 Uhr: Moto2: Freies Training auf Sky Sport Mix

10:35 Uhr: MotoGP: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

13:10 Uhr: Moto3: 1. Training auf Sky Sport Mix

13:55 Uhr: Moto2: 1. Training auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: MotoGP: Training auf Sky Sport Mix

Samstag:

8:35 Uhr: Moto3: 2. Training auf Sky Sport Mix

9:15 Uhr: Moto2: 2. Training auf Sky Sport Mix

10:00 Uhr: MotoGP: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

10:45 Uhr: MotoGP: Qualifying auf Sky Sport Mix

12:40 Uhr: Moto3: Qualifying auf Sky Sport Mix

13:40 Uhr: Moto2: Qualifying auf Sky Sport Mix

14:30 Uhr: MotoGP: Sprint auf Sky Sport Mix

Sonntag:

9:35 Uhr: „Warm Up – GP Spanien“ auf Sky Sport Mix

10:35 Uhr: Moto3: Rennen auf Sky Sport Mix

12:00 Uhr: Moto2: Rennen auf Sky Sport Mix

23:20 Uhr: MotoGP: Rennen auf Sky Sport Mix

