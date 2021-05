Das letzte große Turnier vor den French Open mit Dominic Thiem! Das ATP Masters in Rom ab Sonntag live und exklusiv bei Sky

Sky zeigt alle Spiele von Österreichs Nummer 1 Dominic Thiem in Rom live & exklusiv

Top besetztes Teilnehmerfeld mit neun Top-10-Spielern wie Dominic Thiem, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev

Sky berichtet ab Sonntag täglich live & exklusiv aus Rom

Marcel Meinert, Stefan Hempel, Paul Häuser und Philipp Langosz kommentieren

Wien, 7. Mai 2021 – Auf der ATP Tour wartet in der kommenden Woche für die Tennis-Fans das nächste Sandplatz-Highlight. Nach dem Masters-Turnier in Madrid reist der Tennis-Zirkus weiter in die italienische Hauptstadt nach Rom zum vierten ATP-Masters-1000-Turnier in diesem Jahr. Zugleich ist es das letzte große Turnier vor den French Open. Sky überträgt ab Sonntag täglich live und exklusiv aus Rom.

Dominic Thiem schlägt nach seinem Comeback in Madrid auch in Rom auf. Mit Ausnahme von Roger Federer gehen in Rom alle Top-10-Spieler an den Start. Mit dabei ist auch wieder der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic, der in Madrid noch pausiert hatte. Djokovic konnte das letztjährige Turnier in Rom gegen Diego Schwarzman gewinnen. Außerdem spielen in Rom Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev.

Die Matches beim ATP Masters kommentieren Paul Häuser, Philipp Langosz, Marcel Meinert und Stefan Hempel. Das Finale am 16. Mai kommentiert Marcel Meinert.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

Das ATP Masters 1000 in Rom live bei Sky:



Sonntag, 9.5., ab 11:00 Uhr auf Sky Sport 1

Montag, 10.5., ab 10:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Dienstag, 11.5., ab 10:00 Uhr auf Sky Sport Austria 4

Mittwoch, 12.5., ab 10:00 Uhr auf Sky Sport Austria 4

Donnerstag, 13.5., ab 10:00 Uhr auf Sky Sport Austria 4

Freitag, 14.5., ab 10:00 – 16:00 Uhr und 19:00 – 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Samstag, 15.5., die Halbfinals ab 13:00 – 15:00 Uhr auf Sky Sport Austria 4 und 18:30 – 20.30 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Sonntag, 16.5., das Doppelfinale ab 15:30 Uhr – 17:30 Uhr auf Sky Sport 8

Sonntag, 16.5., das Finale ab 17:00 – 19:30 Uhr auf Sky Sport 2